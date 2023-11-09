В России заморозят цены на ряд лекарств

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В России до 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на некоторые лекарства Фото:

В России до 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на некоторые жизненно важные противовирусные лекарства. Это следует из постановления правительства РФ.

«Установить, что решения о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов <…> действительны до 1 января 2025 года», — говорится в постановлении. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в стране не ожидается. По его словам, цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.

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В России до 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на некоторые жизненно важные противовирусные лекарства. Это следует из постановления правительства РФ. «Установить, что решения о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов <…> действительны до 1 января 2025 года», — говорится в постановлении. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в стране не ожидается. По его словам, цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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