В России расширили квоты на нарковещества для изготовления лекарств

09 ноября 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

За незаконные манипуляции с данными веществами предусмотрена уголовная ответственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Российской Федерации расширило государственные квоты на ввоз, вывоз, производство и хранение ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением», — говорится в сообщении Минздрава РФ. Текст передает РИА Новости. Принятие документа позволит увеличить долю российских лекарственных препаратов на рынке. Также увеличится российский экспортный потенциал. Ранее Кабмин России расширил перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот находится под контролем государства. Он дополнен 21 позицией.

Правительство Российской Федерации расширило государственные квоты на ввоз, вывоз, производство и хранение ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением», — говорится в сообщении Минздрава РФ. Текст передает РИА Новости. Принятие документа позволит увеличить долю российских лекарственных препаратов на рынке. Также увеличится российский экспортный потенциал. Ранее Кабмин России расширил перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот находится под контролем государства. Он дополнен 21 позицией.