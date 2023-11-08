08 ноября 2023

В России расширили квоты на нарковещества для изготовления лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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За незаконные манипуляции с данными веществами предусмотрена уголовная ответственность Фото:

Правительство Российской Федерации расширило государственные квоты на ввоз, вывоз, производство и хранение ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением», — говорится в сообщении Минздрава РФ. Текст передает РИА Новости.

Принятие документа позволит увеличить долю российских лекарственных препаратов на рынке. Также увеличится российский экспортный потенциал.

Ранее Кабмин России расширил перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот находится под контролем государства. Он дополнен 21 позицией.

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Правительство Российской Федерации расширило государственные квоты на ввоз, вывоз, производство и хранение ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением», — говорится в сообщении Минздрава РФ. Текст передает РИА Новости. Принятие документа позволит увеличить долю российских лекарственных препаратов на рынке. Также увеличится российский экспортный потенциал. Ранее Кабмин России расширил перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот находится под контролем государства. Он дополнен 21 позицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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