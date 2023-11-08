В России расширили квоты на нарковещества для изготовления лекарств

Правительство Российской Федерации расширило государственные квоты на ввоз, вывоз, производство и хранение ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением», — говорится в сообщении Минздрава РФ. Текст передает РИА Новости.
Принятие документа позволит увеличить долю российских лекарственных препаратов на рынке. Также увеличится российский экспортный потенциал.
Ранее Кабмин России расширил перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот находится под контролем государства. Он дополнен 21 позицией.
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