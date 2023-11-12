Тюменцы несколько лет не могут вернуть деньги за отмененный концерт Томаса Андерса

Концерт экс-солиста Modern Talking должен был состояться в марте 2020 года

13 ноября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Концерт должен был состояться в Тюменской филармонии еще 31 марта 2020 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени несколько лет не могут вернуть деньги за отмененный концерт экс-солиста группы Modern Talking Томаса Андерса. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Выступление певца должно было состояться еще 31 марта 2020 года. «Уже несколько лет мы не можем вернуть деньги. Билеты приобретались через сервис kassy.ru. Мы обращались с вопросом возврата билетов, но нам отказали, ссылаясь на не совсем действующее постановление. Затем там начали ссылаться на организаторов, но он, конечно, молчал», — рассказала тюменка, обратившаяся в редакцию. Девушка сообщила, что тогда приобрела два билета стоимостью шесть тысяч рублей каждый. Организовывало концерт экс-солиста группы Modern Talking Томаса Андерса в Тюмени агентство «Арт-Премиум». Мероприятие должно было состояться в филармонии. В компании «Городские зрелищные кассы» (kassy.ru) корреспонденту URA.RU сообщили, что на горячую линию до сих пор поступает много звонков по поводу отмененного концерта. Со слов представителя сервиса, организатор не производит возврат денежных средств, а предлагает замену билетов на другие мероприятия. В случае, если покупатель отказывается от замены, возврат денег будет решаться с организатором в индивидуальном порядке. Корреспондент URA.RU пытался связаться по телефону с руководителем компании «Арт-Премиум». На момент публикации ответ ну поступил. Агентство также направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени несколько лет не могут вернуть деньги за отмененный концерт экс-солиста группы Modern Talking Томаса Андерса. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Выступление певца должно было состояться еще 31 марта 2020 года. «Уже несколько лет мы не можем вернуть деньги. Билеты приобретались через сервис kassy.ru. Мы обращались с вопросом возврата билетов, но нам отказали, ссылаясь на не совсем действующее постановление. Затем там начали ссылаться на организаторов, но он, конечно, молчал», — рассказала тюменка, обратившаяся в редакцию. Девушка сообщила, что тогда приобрела два билета стоимостью шесть тысяч рублей каждый. Организовывало концерт экс-солиста группы Modern Talking Томаса Андерса в Тюмени агентство «Арт-Премиум». Мероприятие должно было состояться в филармонии. В компании «Городские зрелищные кассы» (kassy.ru) корреспонденту URA.RU сообщили, что на горячую линию до сих пор поступает много звонков по поводу отмененного концерта. Со слов представителя сервиса, организатор не производит возврат денежных средств, а предлагает замену билетов на другие мероприятия. В случае, если покупатель отказывается от замены, возврат денег будет решаться с организатором в индивидуальном порядке. Корреспондент URA.RU пытался связаться по телефону с руководителем компании «Арт-Премиум». На момент публикации ответ ну поступил. Агентство также направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.