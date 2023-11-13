Дочь боксера Дацика госпитализировали в Москве

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Девушке поставили диагноз — сильное токсикологическое отравление Фото:

В Москве госпитализировали дочь известного боксера и националиста Вячеслава Дацика из-за серьезного алкогольного отравления. Девушка была найдена в неадекватном состоянии.

«Дочь известного боксера, националиста Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве», — сообщает «MK.RU». Там добавили, что 16-летнюю девушку, которая была в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в воскресенье вечером на станции метро «Технопарк», после чего ее доставили в больницу.

В медицинском учреждении ей был поставлен диагноз — сильное токсикологическое отравление. Вячеслав Дацик, известный своим эпатажным образом и проведший срок за незаконное хранение оружия, ранее проживал с жительницей Уфы, которая родила ему сына и дочь, но несколько лет назад они расстались.

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В Москве госпитализировали дочь известного боксера и националиста Вячеслава Дацика из-за серьезного алкогольного отравления. Девушка была найдена в неадекватном состоянии. «Дочь известного боксера, националиста Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве», — сообщает «MK.RU». Там добавили, что 16-летнюю девушку, которая была в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в воскресенье вечером на станции метро «Технопарк», после чего ее доставили в больницу. В медицинском учреждении ей был поставлен диагноз — сильное токсикологическое отравление. Вячеслав Дацик, известный своим эпатажным образом и проведший срок за незаконное хранение оружия, ранее проживал с жительницей Уфы, которая родила ему сына и дочь, но несколько лет назад они расстались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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