Дочь боксера Дацика госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали дочь известного боксера и националиста Вячеслава Дацика из-за серьезного алкогольного отравления. Девушка была найдена в неадекватном состоянии.
«Дочь известного боксера, националиста Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве», — сообщает «MK.RU». Там добавили, что 16-летнюю девушку, которая была в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в воскресенье вечером на станции метро «Технопарк», после чего ее доставили в больницу.
В медицинском учреждении ей был поставлен диагноз — сильное токсикологическое отравление. Вячеслав Дацик, известный своим эпатажным образом и проведший срок за незаконное хранение оружия, ранее проживал с жительницей Уфы, которая родила ему сына и дочь, но несколько лет назад они расстались.
В Москве госпитализировали дочь известного боксера и националиста Вячеслава Дацика из-за серьезного алкогольного отравления. Девушка была найдена в неадекватном состоянии. «Дочь известного боксера, националиста Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве», — сообщает «MK.RU». Там добавили, что 16-летнюю девушку, которая была в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в воскресенье вечером на станции метро «Технопарк», после чего ее доставили в больницу. В медицинском учреждении ей был поставлен диагноз — сильное токсикологическое отравление. Вячеслав Дацик, известный своим эпатажным образом и проведший срок за незаконное хранение оружия, ранее проживал с жительницей Уфы, которая родила ему сына и дочь, но несколько лет назад они расстались.