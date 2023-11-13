Песков прокомментировал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Песков: все больше фактов говорит о вине Украины в подрыве «Северных потоков»

13 ноября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Вызывает тревогу то, что киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Все больше и больше появляется доказательств о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украинские следы в этой диверсии все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. В любом случае, это повод для тех, кто ведет расследование, учитывать это. Ответ неполный. Также есть определенные тревожные моменты в этой публикации. Речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе действий своих подчиненных. Не только для нас, но и для стран Запада. Если киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране — это тревожно», — заявил Дмитрий Песков.

Все больше и больше появляется доказательств о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украинские следы в этой диверсии все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. В любом случае, это повод для тех, кто ведет расследование, учитывать это. Ответ неполный. Также есть определенные тревожные моменты в этой публикации. Речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе действий своих подчиненных. Не только для нас, но и для стран Запада. Если киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране — это тревожно», — заявил Дмитрий Песков.