Песков прокомментировал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Песков: все больше фактов говорит о вине Украины в подрыве «Северных потоков»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Вызывает тревогу то, что киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Все больше и больше появляется доказательств о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинские следы в этой диверсии все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. В любом случае, это повод для тех, кто ведет расследование, учитывать это. Ответ неполный. Также есть определенные тревожные моменты в этой публикации. Речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе действий своих подчиненных. Не только для нас, но и для стран Запада. Если киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране — это тревожно», — заявил Дмитрий Песков.

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Все больше и больше появляется доказательств о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украинские следы в этой диверсии все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. В любом случае, это повод для тех, кто ведет расследование, учитывать это. Ответ неполный. Также есть определенные тревожные моменты в этой публикации. Речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе действий своих подчиненных. Не только для нас, но и для стран Запада. Если киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране — это тревожно», — заявил Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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