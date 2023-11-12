Депздрав ответил на претензии депутата к условиям в курганской больнице

В больнице им. Красного креста не будут размещать 1,5-спальные кровати Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Площади Курганской детской больницы им. Красного креста не позволяют размещать полутороспальные кровати, а условия для приема пищи родителей, сопровождающих детей, уже созданы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос, касающийся предложений депутата облдумы Сергея Федотова по улучшению условий в больнице.

«При изъявлении намерения совместного пребывания законного представителя (родственника пациента), последнему предоставляется койка в отделении и питание (в случае госпитализации ребенка в возрасте до 4 лет, ребенка-инвалида или по медицинским показаниям в случае потребности в уходе). В остальных случаях спальное место для лиц по уходу предоставляется при наличии свободных мест, питание возможно в буфете на 1 этаже», — говорится в ответе ведомства.

В отделениях больницы созданы условия для приема пищи. Имеются столовые, оборудованные чайниками и СВЧ-печами для разогрева пищи. Однако имеющиеся площади больницы не позволяют оснащение палат полутороспальными кроватями.

Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской областной думы Сергей Федотов готовит обращение в депздрав по улучшению условий в Курганской детской больнице им. Красного креста. Они касаются организации питания родителей, а также оснащения больницы широкими кроватями. Депутат с сыном побывали на лечении в больнице, где первый отметил минусы: узкие кровати, отсутствие горячего питания для родителей детей старше 4-х лет. Врачам и медперсоналу Федотов высказал благодарность.