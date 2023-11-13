Челябинским выпускникам школ рассказали о перспективных специальностях

13 ноября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Клеутин рассказал ребятам о перспектиных профессиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старшеклассникам челябинского лицея рассказали о перспективных специальностях и приоритетных отраслях промышленности России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательно собрания. «Сегодня мы поговорили с ребятами о технологическом суверенитете, о специальностях, которые необходимы нашей стране, об отраслях экономики, которые будут развиваться в ближайшее время. В ходе урока школьники сами отвечали на многие сложные вопросы, потому что у нас действительно очень талантливая и умная молодежь», — цитирует первого зампредседателя комитета по экономической политике и предпринимательству Дмитрия Клеутина пресс-служба ЗСО. На встрече с учениками 10-го класса ИТ-лицея «Привилегия» в рамках проекта «Разговоры о важном» парламентарий отметил, что ребятам уже в ближайший год нужно определиться с профессией. Они активно рассказывали, кем хотят стать в будущем. Особенно десятиклассников интересовали сферы информационных технологий, медицины и строительства.

Старшеклассникам челябинского лицея рассказали о перспективных специальностях и приоритетных отраслях промышленности России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательно собрания. «Сегодня мы поговорили с ребятами о технологическом суверенитете, о специальностях, которые необходимы нашей стране, об отраслях экономики, которые будут развиваться в ближайшее время. В ходе урока школьники сами отвечали на многие сложные вопросы, потому что у нас действительно очень талантливая и умная молодежь», — цитирует первого зампредседателя комитета по экономической политике и предпринимательству Дмитрия Клеутина пресс-служба ЗСО. На встрече с учениками 10-го класса ИТ-лицея «Привилегия» в рамках проекта «Разговоры о важном» парламентарий отметил, что ребятам уже в ближайший год нужно определиться с профессией. Они активно рассказывали, кем хотят стать в будущем. Особенно десятиклассников интересовали сферы информационных технологий, медицины и строительства.