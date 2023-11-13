Челябинским выпускникам школ рассказали о перспективных специальностях

Старшеклассникам челябинского лицея рассказали о перспективных специальностях и приоритетных отраслях промышленности России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательно собрания.
«Сегодня мы поговорили с ребятами о технологическом суверенитете, о специальностях, которые необходимы нашей стране, об отраслях экономики, которые будут развиваться в ближайшее время. В ходе урока школьники сами отвечали на многие сложные вопросы, потому что у нас действительно очень талантливая и умная молодежь», — цитирует первого зампредседателя комитета по экономической политике и предпринимательству Дмитрия Клеутина пресс-служба ЗСО.
На встрече с учениками 10-го класса ИТ-лицея «Привилегия» в рамках проекта «Разговоры о важном» парламентарий отметил, что ребятам уже в ближайший год нужно определиться с профессией. Они активно рассказывали, кем хотят стать в будущем. Особенно десятиклассников интересовали сферы информационных технологий, медицины и строительства.
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