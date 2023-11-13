Тюменский военврач обманул бухгалтерию на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Тюменский военный врач выписал фиктивные премии на 3,4 миллиона рублей Фото:

Тюменского военврача-хирурга Федора Моисеева лишили спецзвания за махинации с выплатами. Всего он украл более 3 миллионов рублей, выписывая премии сотрудникам. Об это сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«С 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он организовал мошенническую схему по присвоению бюджетных средств. Обладая полномочиями ведения табеля рабочего времени, он по внутреннему совместительству ежемесячно приписывал по 0,5 ставки к зарплате 16 сотрудников медучреждения», — сообщают суды.

Для махинаций были специально открыты банковские счета. На них бухгалтерия перечислила 3,4 млн рублей. Получавшие «доплату» сотрудники передавали ее хирургу.

После попадания в поле зрения оперативников Моисеев активно сотрудничал со следствием. Он получил три года лишения свободы условна и был лишен спецзвания «майор внутренней службы».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменского военврача-хирурга Федора Моисеева лишили спецзвания за махинации с выплатами. Всего он украл более 3 миллионов рублей, выписывая премии сотрудникам. Об это сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «С 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он организовал мошенническую схему по присвоению бюджетных средств. Обладая полномочиями ведения табеля рабочего времени, он по внутреннему совместительству ежемесячно приписывал по 0,5 ставки к зарплате 16 сотрудников медучреждения», — сообщают суды. Для махинаций были специально открыты банковские счета. На них бухгалтерия перечислила 3,4 млн рублей. Получавшие «доплату» сотрудники передавали ее хирургу. После попадания в поле зрения оперативников Моисеев активно сотрудничал со следствием. Он получил три года лишения свободы условна и был лишен спецзвания «майор внутренней службы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...