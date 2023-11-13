Тюменский военврач обманул бухгалтерию на миллионы рублей

Тюменский военный врач выписал фиктивные премии на 3,4 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменского военврача-хирурга Федора Моисеева лишили спецзвания за махинации с выплатами. Всего он украл более 3 миллионов рублей, выписывая премии сотрудникам. Об это сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«С 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он организовал мошенническую схему по присвоению бюджетных средств. Обладая полномочиями ведения табеля рабочего времени, он по внутреннему совместительству ежемесячно приписывал по 0,5 ставки к зарплате 16 сотрудников медучреждения», — сообщают суды.

Для махинаций были специально открыты банковские счета. На них бухгалтерия перечислила 3,4 млн рублей. Получавшие «доплату» сотрудники передавали ее хирургу.

После попадания в поле зрения оперативников Моисеев активно сотрудничал со следствием. Он получил три года лишения свободы условна и был лишен спецзвания «майор внутренней службы».