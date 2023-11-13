Илон Маск выступит на российской конференции по ИИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Илон Маск выступит на международной конференции по ИИ Фото:

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск Илон Маск выступит на российской конференции AI Journey 2023 по видеосвязи. Об этом сообщают источники брюссельской газеты EU Reporter.

«Маск выступит спикером на предстоящей в ближайшее время международной конференции по искусственному интеллекту в России AI Journey 2023. На конференции также планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран», — говорится в материале. Отмечается, что визит Маска связан с тем, что недавно предприниматель анонсировал нейросеть Grok от xAI, которая по плану будет интегрирована в X.

AI Journey 2023 стартует 22 ноября и завершится 24 числа. На конференции будут обсуждаться тренды в области искусственного интеллекта (ИИ), инновационные AI-стартапы и то, как ИИ используются на благо страны. Запланированы не только выступления спикеров, но и воркшопы для школьников.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск Илон Маск выступит на российской конференции AI Journey 2023 по видеосвязи. Об этом сообщают источники брюссельской газеты EU Reporter. «Маск выступит спикером на предстоящей в ближайшее время международной конференции по искусственному интеллекту в России AI Journey 2023. На конференции также планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран», — говорится в материале. Отмечается, что визит Маска связан с тем, что недавно предприниматель анонсировал нейросеть Grok от xAI, которая по плану будет интегрирована в X. AI Journey 2023 стартует 22 ноября и завершится 24 числа. На конференции будут обсуждаться тренды в области искусственного интеллекта (ИИ), инновационные AI-стартапы и то, как ИИ используются на благо страны. Запланированы не только выступления спикеров, но и воркшопы для школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...