Илон Маск выступит на российской конференции по ИИ

13 ноября 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Илон Маск выступит на международной конференции по ИИ Фото: Patrick Pleul/AP/TASS Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск Илон Маск выступит на российской конференции AI Journey 2023 по видеосвязи. Об этом сообщают источники брюссельской газеты EU Reporter. «Маск выступит спикером на предстоящей в ближайшее время международной конференции по искусственному интеллекту в России AI Journey 2023. На конференции также планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран», — говорится в материале . Отмечается, что визит Маска связан с тем, что недавно предприниматель анонсировал нейросеть Grok от xAI, которая по плану будет интегрирована в X. AI Journey 2023 стартует 22 ноября и завершится 24 числа. На конференции будут обсуждаться тренды в области искусственного интеллекта (ИИ), инновационные AI-стартапы и то, как ИИ используются на благо страны. Запланированы не только выступления спикеров, но и воркшопы для школьников.

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск Илон Маск выступит на российской конференции AI Journey 2023 по видеосвязи. Об этом сообщают источники брюссельской газеты EU Reporter. «Маск выступит спикером на предстоящей в ближайшее время международной конференции по искусственному интеллекту в России AI Journey 2023. На конференции также планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран», — говорится в материале. Отмечается, что визит Маска связан с тем, что недавно предприниматель анонсировал нейросеть Grok от xAI, которая по плану будет интегрирована в X. AI Journey 2023 стартует 22 ноября и завершится 24 числа. На конференции будут обсуждаться тренды в области искусственного интеллекта (ИИ), инновационные AI-стартапы и то, как ИИ используются на благо страны. Запланированы не только выступления спикеров, но и воркшопы для школьников.