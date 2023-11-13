13 ноября 2023

В Екатеринбурге осудят рецидивиста за кражу собачьего корма для продажи

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, правосудие, судья, суд, мантия
В суде рассмотрят дело екатеринбуржца, укравшего собачий корм для продажи Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали ранее судимого мужчину, который летом 2023 года, украл из зоомагазина мешок с собачьим кормом для перепродажи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского МВД.

«Летом этого года ранее судимый житель Уктуса, прогуливался по улице Самолетной. Не иначе как по наитию он заглянул в открытую дверь зоомагазина. Судя по всему, жулик и сам не знал, что бы такого он мог оттуда вынести. Однако попав внутрь, бывалый воришка мгновенно сориентировался. Он подтянул самый большой мешок с собачьим кормом и неспешно удалился», — рассказали в ведомстве.

Впоследствии мешок с кормом мужчина продал. При задержании сотрудники полиции выяснили, что у фигуранта дела не было домашнего питомца. Теперь в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело за кражу.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали ранее судимого мужчину, который летом 2023 года, украл из зоомагазина мешок с собачьим кормом для перепродажи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского МВД. «Летом этого года ранее судимый житель Уктуса, прогуливался по улице Самолетной. Не иначе как по наитию он заглянул в открытую дверь зоомагазина. Судя по всему, жулик и сам не знал, что бы такого он мог оттуда вынести. Однако попав внутрь, бывалый воришка мгновенно сориентировался. Он подтянул самый большой мешок с собачьим кормом и неспешно удалился», — рассказали в ведомстве. Впоследствии мешок с кормом мужчина продал. При задержании сотрудники полиции выяснили, что у фигуранта дела не было домашнего питомца. Теперь в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело за кражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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