В Екатеринбурге осудят рецидивиста за кражу собачьего корма для продажи

В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали ранее судимого мужчину, который летом 2023 года, украл из зоомагазина мешок с собачьим кормом для перепродажи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского МВД.
«Летом этого года ранее судимый житель Уктуса, прогуливался по улице Самолетной. Не иначе как по наитию он заглянул в открытую дверь зоомагазина. Судя по всему, жулик и сам не знал, что бы такого он мог оттуда вынести. Однако попав внутрь, бывалый воришка мгновенно сориентировался. Он подтянул самый большой мешок с собачьим кормом и неспешно удалился», — рассказали в ведомстве.
Впоследствии мешок с кормом мужчина продал. При задержании сотрудники полиции выяснили, что у фигуранта дела не было домашнего питомца. Теперь в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело за кражу.
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