В России решили стимулировать переезд из городских многоэтажек

Власти стимулируют переезд россиян из многоэтажек в собственные дома

15 ноября 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Минстроя Иреком развитие индивидуального жилищного строительства в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти стимулируют спрос на индивидуальное жилищное строительство и переезд жителей многоэтажек в собственные дома. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Минстроя Иреком Файзуллиным 14 ноября. «В 2021 году было построено 373 тысячи домов, а в 2022 — уже 401,5 тысячи домов», — заметил президент. Он уточнил у Файзуллина, какой прогноз по текущему году. По словам министра, уже построено 347 тысяч индивидуальных жилых домов. Файзуллин отметил высокий спрос на ИЖС. «Сегодня, по оценкам, 67% [россиян] желают проживать в индивидуальных домах. Создаем для того условия. Новый механизм отработан с „ДОМ.РФ“ в экспериментальном режиме: один миллиард прибыли [компании] было направлено под ИЖС. С 2024 года этот механизм заработает очень активно. Мы считаем, что это новый резерв для того, чтобы раскручивать жилищное строительство на территории нашей большой страны», — заявил глава Минстроя. Путин поддержал эту позицию. Говоря о жилищном строительстве в целом, он обратил внимание на то, что в 2023 году жилищные условия улучшили 7 млн человек. «Аварийного жилья мы с вами расселили почти 2 млн квадратных метров — 1,8. Это 104,4 тысячи человек. Благоустройство: 7031 общественное пространство. И самое главное — ввод жилья: 83,6 млн квадратных метров», — уточнил Путин. Как сообщил глава Минстроя, до конца года в России введут в эксплуатацию 104 млн жилых квадратных метров. «Это рекорд. Надо строителей поблагодарить и поздравить», — отреагировал на эти цифры президент. В повышении внимания властей к развитию сферы индивидуального жилищного строительства опрошенные URA.RU эксперты видят признаки зарождающейся деурбанизации. Этот процесс вынужденно начался во время пандемии COVID-19, когда жители городов уезжали на дачи, снимали дома в сельской местности. Сейчас же власти целенаправленно стимулируют спрос, считает президент федерации ИЖС Рамиль Усманов. «Мы уже наблюдаем стремительное развитие, огромный спрос на ИЖС. Этот процесс запущен и необратим. Дальше спрос будет только расти», — уверен он. Стимулировать переезд жителей многоэтажек в собственные дома за город будет и введение ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, убежден вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Правда, чтобы процесс деурбанизации активизировался, важно создать и другие условия для этого. «Чтобы гражданин мог построить индивидуальное жилье, ему нужно выделить земельный участок с возможностью присоединения к сетям. В целом, это хороший путь, прежде всего, для средних и малых городов, у которых территория не слишком большая», — утверждает эксперт. Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об эксперименте по строительству 12-этажных деревянных домов. По словам главы ведомства, в России появились производства, способные возводить такие жилища за 2 месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти стимулируют спрос на индивидуальное жилищное строительство и переезд жителей многоэтажек в собственные дома. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Минстроя Иреком Файзуллиным 14 ноября. «В 2021 году было построено 373 тысячи домов, а в 2022 — уже 401,5 тысячи домов», — заметил президент. Он уточнил у Файзуллина, какой прогноз по текущему году. По словам министра, уже построено 347 тысяч индивидуальных жилых домов. Файзуллин отметил высокий спрос на ИЖС. «Сегодня, по оценкам, 67% [россиян] желают проживать в индивидуальных домах. Создаем для того условия. Новый механизм отработан с „ДОМ.РФ“ в экспериментальном режиме: один миллиард прибыли [компании] было направлено под ИЖС. С 2024 года этот механизм заработает очень активно. Мы считаем, что это новый резерв для того, чтобы раскручивать жилищное строительство на территории нашей большой страны», — заявил глава Минстроя. Путин поддержал эту позицию. Говоря о жилищном строительстве в целом, он обратил внимание на то, что в 2023 году жилищные условия улучшили 7 млн человек. «Аварийного жилья мы с вами расселили почти 2 млн квадратных метров — 1,8. Это 104,4 тысячи человек. Благоустройство: 7031 общественное пространство. И самое главное — ввод жилья: 83,6 млн квадратных метров», — уточнил Путин. Как сообщил глава Минстроя, до конца года в России введут в эксплуатацию 104 млн жилых квадратных метров. «Это рекорд. Надо строителей поблагодарить и поздравить», — отреагировал на эти цифры президент. В повышении внимания властей к развитию сферы индивидуального жилищного строительства опрошенные URA.RU эксперты видят признаки зарождающейся деурбанизации. Этот процесс вынужденно начался во время пандемии COVID-19, когда жители городов уезжали на дачи, снимали дома в сельской местности. Сейчас же власти целенаправленно стимулируют спрос, считает президент федерации ИЖС Рамиль Усманов. «Мы уже наблюдаем стремительное развитие, огромный спрос на ИЖС. Этот процесс запущен и необратим. Дальше спрос будет только расти», — уверен он. Стимулировать переезд жителей многоэтажек в собственные дома за город будет и введение ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, убежден вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Правда, чтобы процесс деурбанизации активизировался, важно создать и другие условия для этого. «Чтобы гражданин мог построить индивидуальное жилье, ему нужно выделить земельный участок с возможностью присоединения к сетям. В целом, это хороший путь, прежде всего, для средних и малых городов, у которых территория не слишком большая», — утверждает эксперт. Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об эксперименте по строительству 12-этажных деревянных домов. По словам главы ведомства, в России появились производства, способные возводить такие жилища за 2 месяца.