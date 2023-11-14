Политик Филиппо: НАТО готовит отставку Зеленского

14 ноября 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

США хотят избавиться от Зеленского, считает Флориан Филиппо Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В НАТО задумываются над тем, чтобы отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского, так как он начал раздражать своими действиями США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!» — высказался французский политик в социальной сети X. В качестве причины раздражения, по его мнению, может стать отмена президентских выборов на Украине в 2024 году. По его словам, сейчас взгляды мировой элиты прикованы к Ближнему Востоку и Зеленский им больше не нужен. По мнению Филиппо Вашингтон обвиняет Киев в причастности к подрывам «Северных потоков». В российских медиа, также стали говорить, что появляется больше доказательств о причастности Украины к диверсии на газопроводе. Это подтвердил и в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В НАТО задумываются над тем, чтобы отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского, так как он начал раздражать своими действиями США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!» — высказался французский политик в социальной сети X. В качестве причины раздражения, по его мнению, может стать отмена президентских выборов на Украине в 2024 году. По его словам, сейчас взгляды мировой элиты прикованы к Ближнему Востоку и Зеленский им больше не нужен. По мнению Филиппо Вашингтон обвиняет Киев в причастности к подрывам «Северных потоков». В российских медиа, также стали говорить, что появляется больше доказательств о причастности Украины к диверсии на газопроводе. Это подтвердил и в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.