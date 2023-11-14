14 ноября 2023

Политик Филиппо: НАТО готовит отставку Зеленского

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США хотят избавиться от Зеленского, считает Флориан Филиппо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В НАТО задумываются над тем, чтобы отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского, так как он начал раздражать своими действиями США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!» — высказался французский политик в социальной сети X. В качестве причины раздражения, по его мнению, может стать отмена президентских выборов на Украине в 2024 году. По его словам, сейчас взгляды мировой элиты прикованы к Ближнему Востоку и Зеленский им больше не нужен.

По мнению Филиппо Вашингтон обвиняет Киев в причастности к подрывам «Северных потоков». В российских медиа, также стали говорить, что появляется больше доказательств о причастности Украины к диверсии на газопроводе. Это подтвердил и в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В НАТО задумываются над тем, чтобы отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского, так как он начал раздражать своими действиями США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!» — высказался французский политик в социальной сети X. В качестве причины раздражения, по его мнению, может стать отмена президентских выборов на Украине в 2024 году. По его словам, сейчас взгляды мировой элиты прикованы к Ближнему Востоку и Зеленский им больше не нужен. По мнению Филиппо Вашингтон обвиняет Киев в причастности к подрывам «Северных потоков». В российских медиа, также стали говорить, что появляется больше доказательств о причастности Украины к диверсии на газопроводе. Это подтвердил и в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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