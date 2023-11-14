14 ноября 2023

ООН не будет признавать Израиль военным преступником

© Служба новостей «URA.RU»
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Американцы будут блокировать решение через Совбез ООН Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Даже если ООН захочет признать Израиль военным преступником, Вашингтон этого не допустит. Об этом заявил первый постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«ООН сама по себе не может ничего признать, это должны сделать страны-члены. Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там все блокируют американцы», — заявил Полянский в интервью «Известиям». При этом, по его словам, можно попробовать пойти другим путем и работать через Международный суд.

Россия считает военные действия, проводимые Израилем, нарушающими нормы гуманитарного права и открыто осуждает их. Об этом заявлял постпред РФ Василий Небензя.Свою позицию по конфликту заняла Турция, требуя осудить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа.

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Даже если ООН захочет признать Израиль военным преступником, Вашингтон этого не допустит. Об этом заявил первый постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. «ООН сама по себе не может ничего признать, это должны сделать страны-члены. Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там все блокируют американцы», — заявил Полянский в интервью «Известиям». При этом, по его словам, можно попробовать пойти другим путем и работать через Международный суд. Россия считает военные действия, проводимые Израилем, нарушающими нормы гуманитарного права и открыто осуждает их. Об этом заявлял постпред РФ Василий Небензя.Свою позицию по конфликту заняла Турция, требуя осудить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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