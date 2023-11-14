ООН не будет признавать Израиль военным преступником

15 ноября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Американцы будут блокировать решение через Совбез ООН Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Даже если ООН захочет признать Израиль военным преступником, Вашингтон этого не допустит. Об этом заявил первый постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. «ООН сама по себе не может ничего признать, это должны сделать страны-члены. Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там все блокируют американцы», — заявил Полянский в интервью «Известиям». При этом, по его словам, можно попробовать пойти другим путем и работать через Международный суд. Россия считает военные действия, проводимые Израилем, нарушающими нормы гуманитарного права и открыто осуждает их. Об этом заявлял постпред РФ Василий Небензя.Свою позицию по конфликту заняла Турция, требуя осудить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Даже если ООН захочет признать Израиль военным преступником, Вашингтон этого не допустит. Об этом заявил первый постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. «ООН сама по себе не может ничего признать, это должны сделать страны-члены. Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там все блокируют американцы», — заявил Полянский в интервью «Известиям». При этом, по его словам, можно попробовать пойти другим путем и работать через Международный суд. Россия считает военные действия, проводимые Израилем, нарушающими нормы гуманитарного права и открыто осуждает их. Об этом заявлял постпред РФ Василий Небензя.Свою позицию по конфликту заняла Турция, требуя осудить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа.