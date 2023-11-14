14 ноября 2023

CNN Turk: в Минюст Турции направили уголовное дело в отношении Нетаньяху

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Нетаньяху требуют судить МУС за геноцид Фото:

Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиций Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его требуют судить в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk.

«Генеральная прокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В заявлении, поданном в Стамбуле, Нетаньяху просят предстать перед Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в геноциде», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 23-страничном иске премьер-министра Израиля обвиняют в убийстве свыше 10 тысяч мирных жителей в секторе Газа. Один из инициаторов документа, адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что в МУС заявление поступит не позднее следующей недели.

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Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиций Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его требуют судить в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk. «Генеральная прокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В заявлении, поданном в Стамбуле, Нетаньяху просят предстать перед Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в геноциде», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 23-страничном иске премьер-министра Израиля обвиняют в убийстве свыше 10 тысяч мирных жителей в секторе Газа. Один из инициаторов документа, адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что в МУС заявление поступит не позднее следующей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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