CNN Turk: в Минюст Турции направили уголовное дело в отношении Нетаньяху

14 ноября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Нетаньяху требуют судить МУС за геноцид Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиций Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его требуют судить в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk. «Генеральная прокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В заявлении, поданном в Стамбуле, Нетаньяху просят предстать перед Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в геноциде», — говорится в сообщении . Ранее сообщалось, что в 23-страничном иске премьер-министра Израиля обвиняют в убийстве свыше 10 тысяч мирных жителей в секторе Газа. Один из инициаторов документа, адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что в МУС заявление поступит не позднее следующей недели.

Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиций Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его требуют судить в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk. «Генеральная прокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В заявлении, поданном в Стамбуле, Нетаньяху просят предстать перед Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в геноциде», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 23-страничном иске премьер-министра Израиля обвиняют в убийстве свыше 10 тысяч мирных жителей в секторе Газа. Один из инициаторов документа, адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что в МУС заявление поступит не позднее следующей недели.