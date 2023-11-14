Депутаты самого скандального города в ХМАО выберут мэра из двух кандидатов. Инсайд

Думе Пыть-Яха придется выбирать главу города между вице-мэром и варягом

15 ноября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Думе Пыть-Яха придется выбирать главу города между вице-мэром и варягом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Пыть-Яха, который считается самым шумным муниципалитетом ХМАО из-за политических скандалов, выберут мэра из двух кандидатов. В финале столкнутся два вице-мэра — замглавы Лангепаса Дмитрий Горбунов, которого поддержали окружные власти, и замглавы Пыть-Яха Алексей Золотых, на которого возлагают последнюю надежду местные элиты. В Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «Конкурсная комиссия срезала общественницу и технического кандидата фаворита гонки. В финале столкнутся два вице-мэра — замглавы Лангепаса Горбунов, которого поддержали окружные власти, и замглавы Пыть-Яха Золотых, на которого возлагают последнюю надежду местные элиты», — сообщает инсайдер. По данным источника, Золотых является ставленником местной элиты в администрации города. «Он близок к другому заместителю — главе депфина Венере Стефогло», — уточнил источник. В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе начались выборы мэра. На конкурс заявились четверо канидатов, все они были допущены ко второму этапу — презентации.

Депутаты Пыть-Яха, который считается самым шумным муниципалитетом ХМАО из-за политических скандалов, выберут мэра из двух кандидатов. В финале столкнутся два вице-мэра — замглавы Лангепаса Дмитрий Горбунов, которого поддержали окружные власти, и замглавы Пыть-Яха Алексей Золотых, на которого возлагают последнюю надежду местные элиты. В Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «Конкурсная комиссия срезала общественницу и технического кандидата фаворита гонки. В финале столкнутся два вице-мэра — замглавы Лангепаса Горбунов, которого поддержали окружные власти, и замглавы Пыть-Яха Золотых, на которого возлагают последнюю надежду местные элиты», — сообщает инсайдер. По данным источника, Золотых является ставленником местной элиты в администрации города. «Он близок к другому заместителю — главе депфина Венере Стефогло», — уточнил источник. В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе начались выборы мэра. На конкурс заявились четверо канидатов, все они были допущены ко второму этапу — презентации.