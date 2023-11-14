Депутаты Пыть-Яха, который считается самым шумным муниципалитетом ХМАО из-за политических скандалов, выберут мэра из двух кандидатов. В финале столкнутся два вице-мэра — замглавы Лангепаса Дмитрий Горбунов, которого поддержали окружные власти, и замглавы Пыть-Яха Алексей Золотых, на которого возлагают последнюю надежду местные элиты. В Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте.
«Конкурсная комиссия срезала общественницу и технического кандидата фаворита гонки. В финале столкнутся два вице-мэра — замглавы Лангепаса Горбунов, которого поддержали окружные власти, и замглавы Пыть-Яха Золотых, на которого возлагают последнюю надежду местные элиты», — сообщает инсайдер.
По данным источника, Золотых является ставленником местной элиты в администрации города. «Он близок к другому заместителю — главе депфина Венере Стефогло», — уточнил источник.
В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе начались выборы мэра. На конкурс заявились четверо канидатов, все они были допущены ко второму этапу — презентации.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.