14 ноября 2023

В самом скандальном муниципалитете ХМАО начались выборы мэра

В Пыть-Яхе на конкурс по выборам мэра заявились четверо кандидатов
© Служба новостей «URA.RU»
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В самом Пыть-Яхе начались выборы мэра Фото:

В самом скандальном муниципалитете ХМАО Пыть-Яхе, известном «Барби-чиновницами», мэропадом и шумной думой, начались выборы мэра. Источник в политическом истеблишменте URA.RU сообщил, что на конкурс заявились замглавы Лангепаса Дмитрий Горбунов, считающийся фаворитом окружных властей и его технический кандидат — руководитель МФЦ Лангепаса Александр Федорук. С ними за кресло градоначальника борются местные — вице-мэр Пыть-Яха Алексей Золотых и общественница Татьяна Туркова.

«На конкурс заявились замглавы Лангепаса Горбунов, считающийся фаворитом окружных властей. Он взял с собой земляка, который стал техкандидатом — это руководитель МФЦ Лангепаса Федорук. С ними за кресло градоначальника конкурируют местные — вице-мэр Пыть-Яха Золотых и общественница Туркова», — сообщает инсайдер.

По данным информатора, вся четверка прошла первый этап отбора и допущена к докладу. В пресс-службе администрации Пыть-Яха не ответили на звонок журналиста агентства, запрос направлен, ответ ожидается.

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В самом скандальном муниципалитете ХМАО Пыть-Яхе, известном «Барби-чиновницами», мэропадом и шумной думой, начались выборы мэра. Источник в политическом истеблишменте URA.RU сообщил, что на конкурс заявились замглавы Лангепаса Дмитрий Горбунов, считающийся фаворитом окружных властей и его технический кандидат — руководитель МФЦ Лангепаса Александр Федорук. С ними за кресло градоначальника борются местные — вице-мэр Пыть-Яха Алексей Золотых и общественница Татьяна Туркова. «На конкурс заявились замглавы Лангепаса Горбунов, считающийся фаворитом окружных властей. Он взял с собой земляка, который стал техкандидатом — это руководитель МФЦ Лангепаса Федорук. С ними за кресло градоначальника конкурируют местные — вице-мэр Пыть-Яха Золотых и общественница Туркова», — сообщает инсайдер. По данным информатора, вся четверка прошла первый этап отбора и допущена к докладу. В пресс-службе администрации Пыть-Яха не ответили на звонок журналиста агентства, запрос направлен, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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