В мире Турция собирается «отменить» Израиль на мировой арене Эрдоган: Турция продолжает изолировать Израиль на международной арене 15 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 + Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении отрезать Израиль от остального мира Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Турция намерена изолировать Израиль на международной арене в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте. «Оказывая все формы видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине, Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает турецкая газета Yeni Safak. Ситуация в ближневосточном регионе обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на израильскую территорию со стороны сектора Газа. После этого еврейское государство неоднократно проводило наземные рейды и наносило авиаудары по анклаву. Спустя время Эрдоган заявил о намерении объявить Иерусалим военным преступником, передает телеканал 360. Недавно Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге на главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде над жителями в Газе, сообщает RT. Турция намерена изолировать Израиль на международной арене в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте. «Оказывая все формы видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине, Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает турецкая газета Yeni Safak. Ситуация в ближневосточном регионе обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на израильскую территорию со стороны сектора Газа. После этого еврейское государство неоднократно проводило наземные рейды и наносило авиаудары по анклаву. Спустя время Эрдоган заявил о намерении объявить Иерусалим военным преступником, передает телеканал 360. Недавно Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге на главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде над жителями в Газе, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям