Турция собирается «отменить» Израиль на мировой арене

Эрдоган: Турция продолжает изолировать Израиль на международной арене
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Саммит G20, эрдоган реджеп тайип
Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении отрезать Израиль от остального мира Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Турция намерена изолировать Израиль на международной арене в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

«Оказывая все формы видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине, Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает турецкая газета Yeni Safak.

Ситуация в ближневосточном регионе обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на израильскую территорию со стороны сектора Газа. После этого еврейское государство неоднократно проводило наземные рейды и наносило авиаудары по анклаву.

Спустя время Эрдоган заявил о намерении объявить Иерусалим военным преступником, передает телеканал 360. Недавно Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге на главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде над жителями в Газе, сообщает RT.

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Турция намерена изолировать Израиль на международной арене в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте. «Оказывая все формы видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине, Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает турецкая газета Yeni Safak. Ситуация в ближневосточном регионе обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на израильскую территорию со стороны сектора Газа. После этого еврейское государство неоднократно проводило наземные рейды и наносило авиаудары по анклаву. Спустя время Эрдоган заявил о намерении объявить Иерусалим военным преступником, передает телеканал 360. Недавно Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге на главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде над жителями в Газе, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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