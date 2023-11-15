Турция собирается «отменить» Израиль на мировой арене

Турция намерена изолировать Израиль на международной арене в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.
«Оказывая все формы видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине, Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова
Ситуация в ближневосточном регионе обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на израильскую территорию со стороны сектора Газа. После этого еврейское государство неоднократно проводило наземные рейды и наносило авиаудары по анклаву.
Спустя время Эрдоган заявил о намерении объявить Иерусалим военным преступником, передает телеканал 360. Недавно Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге на главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде над жителями в Газе, сообщает RT.
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