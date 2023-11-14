14 ноября 2023

Налоговая банкротит строительную фирму из ХМАО за долги

© Служба новостей «URA.RU»
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ФНС требует с сургутской строительной фирмы почти 90 млн рублей Фото:

Налоговая инспекция подала иск в арбитражный суд ХМАО, требуя банкротства Строительно-монтажного управления № 16 (СМУ-16) из Сургута. По документам суда строительная фирма задолжала порядка 90 миллионов рублей налогов.

«Межрайонная инспекция ФНС обратилась в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Строительно-монтажное управление № 16“. Истец заявил о задолженности по налогам, взносам, пеням, штрафам в размере 89 024 416 руб. 20 коп.», — указано в документах арбитража.

Суд принял заявление ФНС и запросил у должника ответ на требования налоговой. По данным системы СБИС СМУ-16 выступало подрядчиком филиалов Сургутской ГРЭС-1, Россетей, занималось капитальным ремонтом многоквартирных домов по заказу Департамента ЖКХ и энергетики ХМАО. В конце 2022 года ФНС арестовала счета предприятия из-за задолженности по налогам.

Агентство направило в Строительно-монтажное управление № 16 запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция по ХМАО через суд требует банкротства Северной топливной компании, зарегистрированной в Сургуте. У организации порядка 60 млн рублей долга по налогам.

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Налоговая инспекция подала иск в арбитражный суд ХМАО, требуя банкротства Строительно-монтажного управления № 16 (СМУ-16) из Сургута. По документам суда строительная фирма задолжала порядка 90 миллионов рублей налогов. «Межрайонная инспекция ФНС обратилась в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Строительно-монтажное управление № 16“. Истец заявил о задолженности по налогам, взносам, пеням, штрафам в размере 89 024 416 руб. 20 коп.», — указано в документах арбитража. Суд принял заявление ФНС и запросил у должника ответ на требования налоговой. По данным системы СБИС СМУ-16 выступало подрядчиком филиалов Сургутской ГРЭС-1, Россетей, занималось капитальным ремонтом многоквартирных домов по заказу Департамента ЖКХ и энергетики ХМАО. В конце 2022 года ФНС арестовала счета предприятия из-за задолженности по налогам. Агентство направило в Строительно-монтажное управление № 16 запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция по ХМАО через суд требует банкротства Северной топливной компании, зарегистрированной в Сургуте. У организации порядка 60 млн рублей долга по налогам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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