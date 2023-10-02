02 октября 2023

Налоговая банкротит топливную компанию из Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Кризис в Югре. Ханты-Мансийск, бензин, заправка, топливо
Топливная компания из Сургута задолжала налоговой почти 60 млн рублей Фото:

Налоговая инспекция по ХМАО через суд требует банкротства Северной топливной компании, зарегистрированной в Сургуте. В документах на сайте арбитражного суда указано, что у организации порядка 60 млн рублей долга по налогам.

«Межрайонная ИФНС № 10 по ХМАО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Северная топливная компания“. Заявитель требует включить в реестр требований кредиторов третьей очереди сумму 59 221 642,12 руб., в том числе недоимки (налог) — в сумме 35 701 502,00 руб. и в сумме 3 479 789,23 руб., пени — 18 948 692,09 руб., штрафы — 1 091 658,80 руб.», — сообщается на сайте.

Агентство направило запрос в Северную топливную компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера через суд.

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Налоговая инспекция по ХМАО через суд требует банкротства Северной топливной компании, зарегистрированной в Сургуте. В документах на сайте арбитражного суда указано, что у организации порядка 60 млн рублей долга по налогам. «Межрайонная ИФНС № 10 по ХМАО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Северная топливная компания“. Заявитель требует включить в реестр требований кредиторов третьей очереди сумму 59 221 642,12 руб., в том числе недоимки (налог) — в сумме 35 701 502,00 руб. и в сумме 3 479 789,23 руб., пени — 18 948 692,09 руб., штрафы — 1 091 658,80 руб.», — сообщается на сайте. Агентство направило запрос в Северную топливную компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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