15 ноября 2023

«Фонтанка»: руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах Carlsberg

© Служба новостей «URA.RU»
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Топ-менеджеров «Балтики» подозревают в мошенничестве Фото:

Руководство компании «Балтика» задержали по подозрению в мошенничестве в интересах корпорации Carlsberg. Информацию об этом опубликовало издание «Фонтанка».

«Заведено уголовное дело на топ-менеджеров компании „Балтика“, двое из них задержаны. Один подозреваемый в мошенничестве в пользу Carlsberg успел выехать за пределы России», — передает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, руководство «Балтики» подозревают в передаче Carlsberg прав на исконные пивные бренды компании. Ущерб может составить 100 миллионов рублей.

Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что власти РФ якобы украли бизнес компании. Он отметил, что представители корпорации не понимают, что происходит с российским бизнесом.

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Руководство компании «Балтика» задержали по подозрению в мошенничестве в интересах корпорации Carlsberg. Информацию об этом опубликовало издание «Фонтанка». «Заведено уголовное дело на топ-менеджеров компании „Балтика“, двое из них задержаны. Один подозреваемый в мошенничестве в пользу Carlsberg успел выехать за пределы России», — передает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. По данным издания, руководство «Балтики» подозревают в передаче Carlsberg прав на исконные пивные бренды компании. Ущерб может составить 100 миллионов рублей. Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что власти РФ якобы украли бизнес компании. Он отметил, что представители корпорации не понимают, что происходит с российским бизнесом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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