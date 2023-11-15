«Фонтанка»: руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах Carlsberg

Руководство компании «Балтика» задержали по подозрению в мошенничестве в интересах корпорации Carlsberg. Информацию об этом опубликовало издание «Фонтанка».
«Заведено уголовное дело на топ-менеджеров компании „Балтика“, двое из них задержаны. Один подозреваемый в мошенничестве в пользу Carlsberg успел выехать за пределы России», — передает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, руководство «Балтики» подозревают в передаче Carlsberg прав на исконные пивные бренды компании. Ущерб может составить 100 миллионов рублей.
Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что власти РФ якобы украли бизнес компании. Он отметил, что представители корпорации не понимают, что происходит с российским бизнесом.
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