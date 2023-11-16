Глава Волгоградской области сообщил о пожаре в воинской части

16 ноября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

В Волгоградской области ликвидировали пожар на территории воинской части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области произошел пожар. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров. «На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен», — подчеркнул Андрей Бочаров. Его слова передает telegram-канал Region_34. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших в ходе пожара не обнаружено, подчеркнул глава региона.

На территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области произошел пожар. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров. «На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен», — подчеркнул Андрей Бочаров. Его слова передает telegram-канал Region_34. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших в ходе пожара не обнаружено, подчеркнул глава региона.