Глава Волгоградской области сообщил о пожаре в воинской части

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, пожарный гидрант, учения мчс, областная больница
В Волгоградской области ликвидировали пожар на территории воинской части Фото:

На территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области произошел пожар. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров.

«На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен», — подчеркнул Андрей Бочаров. Его слова передает telegram-канал Region_34. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших в ходе пожара не обнаружено, подчеркнул глава региона.

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На территории воинской части в поселке Котлубань Волгоградской области произошел пожар. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров. «На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен», — подчеркнул Андрей Бочаров. Его слова передает telegram-канал Region_34. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших в ходе пожара не обнаружено, подчеркнул глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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