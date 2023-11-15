15 ноября 2023

Тюменские власти объяснили, когда в Дударева появятся дорога и тротуары

В тюменской деревне Дударева построят дорогу и тротуары
© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, тротуар, дорожка в парке, благоустройство парка
Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать Фото:

В деревне Дударева (Тюменская область) обустроят тротуары и освещение в рамках строительства дороги, проектная документация уже прошла госэкспертизу. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать.

«Обустройство тротуаров и освещения на ул. С. Джанбровского в д. Дударева будет произведено в рамках комплексного строительства дороги. Проектная документация разработана и прошла госэкспертизу», — сообщили в администрации района.

Один из участков улицы находится в частной собственности, его планируют изымать. После этого будет направлена заявка на финансирование строительства дороги из бюджета Тюменской области.

Ранее жители деревни жаловались, что из-за отсутствия тротуаров им приходится в темноте ходить по проезжей части. «Люди ходят в темноте утром и вечером по проезжей части, так как нет даже временного тротуара. Сейчас грязь, лед, дети идут на свой страх и риск в школу и обратно, все в грязи!» — написала тюменка Маргарита в соцсети «ВКонтакте».

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В деревне Дударева (Тюменская область) обустроят тротуары и освещение в рамках строительства дороги, проектная документация уже прошла госэкспертизу. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать. «Обустройство тротуаров и освещения на ул. С. Джанбровского в д. Дударева будет произведено в рамках комплексного строительства дороги. Проектная документация разработана и прошла госэкспертизу», — сообщили в администрации района. Один из участков улицы находится в частной собственности, его планируют изымать. После этого будет направлена заявка на финансирование строительства дороги из бюджета Тюменской области. Ранее жители деревни жаловались, что из-за отсутствия тротуаров им приходится в темноте ходить по проезжей части. «Люди ходят в темноте утром и вечером по проезжей части, так как нет даже временного тротуара. Сейчас грязь, лед, дети идут на свой страх и риск в школу и обратно, все в грязи!» — написала тюменка Маргарита в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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