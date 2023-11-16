Блокировка счетов в Израиле: кого коснется

Экономист Тихоненок успокоил россиян в связи с блокировкой счетов в Израиле

17 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Второе гражданство перестало спасать россиян от блокировки иностранных счетов, сказал Иван Тихоненок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блокировка счетов в банках Израиля не отразится на основной массе россиян, проживающих там. Они смогут по-прежнему пользоваться пластиковыми картами, открывать и закрывать депозиты. Об этом в беседе с URA.RU сообщил руководитель банковской группы Amond&Smith, экономист Иван Тихоненок. Израильские банки начали массовые блокировки счетов россиян. От ограничений не спасает даже наличие местного гражданства. Ранее россияне сталкивались с блокировкой счетов в европейских банках, ОАЭ и Казахстане. «Все введенные израильскими банками ограничения касаются только работы с ценными бумагами (инвестиционных счетов). Эта блокировка никак не сказывается на функционировании карт и обычных расчетных счетов, которыми люди пользуются для оплаты чего-либо. Открыть или закрыть депозит тоже никто не запрещает. Ситуация в Израиле касается только тех активов, которые вложены в ценные бумаги — акции, облигации, фонды», — сказал Иван Тихоненок. По его словам, наблюдается негативная тенденция, связанная с гражданством. «Под блокировку попали счета, на которых учитываются инвестиционные бумаги, где так называемый „верхний“ европейский депозитарий — Euroclear. В израильской блокировке есть отличительная особенность, которую я оцениваю негативно. Меня настораживает тот факт, что у россиян, чьи инвестиционные счета сейчас заблокированы, есть не только российский, но и израильский паспорт, и он не стал для наших соотечественников тем щитом, который смог бы защитить от проблемы. Банки заблокировали счета по одному единственному принципу: наличие российского паспорта. Наличия другого гражданства их не интересовало вовсе», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блокировка счетов в банках Израиля не отразится на основной массе россиян, проживающих там. Они смогут по-прежнему пользоваться пластиковыми картами, открывать и закрывать депозиты. Об этом в беседе с URA.RU сообщил руководитель банковской группы Amond&Smith, экономист Иван Тихоненок. Израильские банки начали массовые блокировки счетов россиян. От ограничений не спасает даже наличие местного гражданства. Ранее россияне сталкивались с блокировкой счетов в европейских банках, ОАЭ и Казахстане. «Все введенные израильскими банками ограничения касаются только работы с ценными бумагами (инвестиционных счетов). Эта блокировка никак не сказывается на функционировании карт и обычных расчетных счетов, которыми люди пользуются для оплаты чего-либо. Открыть или закрыть депозит тоже никто не запрещает. Ситуация в Израиле касается только тех активов, которые вложены в ценные бумаги — акции, облигации, фонды», — сказал Иван Тихоненок. По его словам, наблюдается негативная тенденция, связанная с гражданством. «Под блокировку попали счета, на которых учитываются инвестиционные бумаги, где так называемый „верхний“ европейский депозитарий — Euroclear. В израильской блокировке есть отличительная особенность, которую я оцениваю негативно. Меня настораживает тот факт, что у россиян, чьи инвестиционные счета сейчас заблокированы, есть не только российский, но и израильский паспорт, и он не стал для наших соотечественников тем щитом, который смог бы защитить от проблемы. Банки заблокировали счета по одному единственному принципу: наличие российского паспорта. Наличия другого гражданства их не интересовало вовсе», — отметил эксперт.