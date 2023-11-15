Израильские банки начали ограничивать счета россиян

16 ноября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Израильский паспорт перестал быть защитой для финактивов россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта. Банки стали сегрегировать счета после предписания бельгийского депозитария Euroclear. «Крупнейшие израильские банки получили предписание бельгийского депозитария Euroclear. В соответствии с документом они начали сегрегировать (обособлять) счета, которые принадлежат россиянам и налоговым резидентам из РФ», — пишет РБК, ссылаясь на слова основателя финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана. Президент израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц подтвердил изданию, что предписание Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Повальные блокировки счетов российских активов с участием Euroclear начались на этой неделе. Ойгман предупреждает, что к блокировкам может присоединиться люксембургский Clearstream. Соединенные Штаты Америки незаметно увеличили военную помощь Израилю, пишет « МК », ссылаясь на внутренний документ Пентагона. Список вооружения, запрошенного страной, зафиксирован в документе с названием Israel Senior Leader. Он датирован концом октября.

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта. Банки стали сегрегировать счета после предписания бельгийского депозитария Euroclear. «Крупнейшие израильские банки получили предписание бельгийского депозитария Euroclear. В соответствии с документом они начали сегрегировать (обособлять) счета, которые принадлежат россиянам и налоговым резидентам из РФ», — пишет РБК, ссылаясь на слова основателя финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана. Президент израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц подтвердил изданию, что предписание Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Повальные блокировки счетов российских активов с участием Euroclear начались на этой неделе. Ойгман предупреждает, что к блокировкам может присоединиться люксембургский Clearstream. Соединенные Штаты Америки незаметно увеличили военную помощь Израилю, пишет «МК», ссылаясь на внутренний документ Пентагона. Список вооружения, запрошенного страной, зафиксирован в документе с названием Israel Senior Leader. Он датирован концом октября.