15 ноября 2023

Израильские банки начали ограничивать счета россиян

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Судебное заседание по мере пресечения бывшему замминистру экономики СО Михаилу Шилиманову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, паспорт израиль
Израильский паспорт перестал быть защитой для финактивов россиян Фото:
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Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта. Банки стали сегрегировать счета после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

«Крупнейшие израильские банки получили предписание бельгийского депозитария Euroclear. В соответствии с документом они начали сегрегировать (обособлять) счета, которые принадлежат россиянам и налоговым резидентам из РФ», — пишет РБК, ссылаясь на слова основателя финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана.

Президент израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц подтвердил изданию, что предписание Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Повальные блокировки счетов российских активов с участием Euroclear начались на этой неделе. Ойгман предупреждает, что к блокировкам может присоединиться люксембургский Clearstream.

Соединенные Штаты Америки незаметно увеличили военную помощь Израилю, пишет «МК», ссылаясь на внутренний документ Пентагона. Список вооружения, запрошенного страной, зафиксирован в документе с названием Israel Senior Leader. Он датирован концом октября.

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Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта. Банки стали сегрегировать счета после предписания бельгийского депозитария Euroclear. «Крупнейшие израильские банки получили предписание бельгийского депозитария Euroclear. В соответствии с документом они начали сегрегировать (обособлять) счета, которые принадлежат россиянам и налоговым резидентам из РФ», — пишет РБК, ссылаясь на слова основателя финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана. Президент израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц подтвердил изданию, что предписание Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Повальные блокировки счетов российских активов с участием Euroclear начались на этой неделе. Ойгман предупреждает, что к блокировкам может присоединиться люксембургский Clearstream. Соединенные Штаты Америки незаметно увеличили военную помощь Израилю, пишет «МК», ссылаясь на внутренний документ Пентагона. Список вооружения, запрошенного страной, зафиксирован в документе с названием Israel Senior Leader. Он датирован концом октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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