Отсутствие дороги создает неудобства жителям многолюдного микрорайона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В микрорайоне «Парковый» в Челябинске жители более трех лет вынуждены ездить по автодороге из земли и глины. Как челябинцы пожаловались URA.RU, пробки по утрам создаются даже во дворах.

«Возле жилого комплекса в „Парковом“ забыли сделать автодорогу. Более трех лет к домам с улицы Маршалла Чуйкова ведет одна насыпная дорога со стороны Краснопольского проспекта и одна — со стороны улицы Лобырина. После дождя и снега образуется грязь, можно даже сказать, каша. А рядом находится детсад. К пешеходным дорожкам претензий нет», — пожаловалась URA.RU жительница Анастасия Мотовилова.

Собеседница URA.RU сообщила, что строительная техника сделала дорогу и вовсе непроходимой: застревают даже машины-внедорожники. В результате в условиях плотной застройки автомобили едут по придомовой территории и парковке дома № 5. Трафик образуют жильцы комплекса и родители, отвозившие в детсад детей. В итоге на дороге и во вдоре возникает пробка. В администрации Курчатовского района на письмо жителей ответили, что дорожное хозяйство находится вне компетенций органа, добавив: участок отмежеван для строительства кондитерской фабрики, гормолзавода № 3, предприятия картофелепродуктов

«Между комитетом и компанией ПСК „Эверест“ в мае 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги по улице Чуйкова от улицы Александра Шмакова до Краснопольского проспекта. В настоящее время уточняется местонахождение в зоне проектирования и строительства участков гослесфонда и участков в собственности третьих лиц», — сообщил жителям зампредседателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев.

Руководитель затруднился назвать сроки окончания работ. Их окончание он связал с получением разработанной проектной документации, положительного заключения госэкспертизы и выделенных в достаточном объеме средств. При подготовке материала URA.RU направило в пресс-службу мэрии Челябинска запрос. Ответ к моменту публикации не получен.

Жители показали на схеме неблагоустроенные съезды на улицу Чуйкова, из-за которых возникают заторы на дороге Фото: Анастасия Мотовилова

Нормальной дороги люди не могут дождаться на протяжении трех лет Фото: Анастасия Мотовилова

Автомобилисты едут через двор, но все равно возникает пробка Фото: Анастасия Мотовилова