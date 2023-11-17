В новом микрорайоне челябинцы три года ездят по дорогам из земли и глины. Фото

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Зимние неубранные дороги (реинкарнация). Екатеринбург, грязный снег, грязь на дороге, снег на дорогах
Отсутствие дороги создает неудобства жителям многолюдного микрорайона Фото:

В микрорайоне «Парковый» в Челябинске жители более трех лет вынуждены ездить по автодороге из земли и глины. Как челябинцы пожаловались URA.RU, пробки по утрам создаются даже во дворах.

«Возле жилого комплекса в „Парковом“ забыли сделать автодорогу. Более трех лет к домам с улицы Маршалла Чуйкова ведет одна насыпная дорога со стороны Краснопольского проспекта и одна — со стороны улицы Лобырина. После дождя и снега образуется грязь, можно даже сказать, каша. А рядом находится детсад. К пешеходным дорожкам претензий нет», — пожаловалась URA.RU жительница Анастасия Мотовилова.

Собеседница URA.RU сообщила, что строительная техника сделала дорогу и вовсе непроходимой: застревают даже машины-внедорожники. В результате в условиях плотной застройки автомобили едут по придомовой территории и парковке дома № 5. Трафик образуют жильцы комплекса и родители, отвозившие в детсад детей. В итоге на дороге и во вдоре возникает пробка. В администрации Курчатовского района на письмо жителей ответили, что дорожное хозяйство находится вне компетенций органа, добавив: участок отмежеван для строительства кондитерской фабрики, гормолзавода № 3, предприятия картофелепродуктов

«Между комитетом и компанией ПСК „Эверест“ в мае 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги по улице Чуйкова от улицы Александра Шмакова до Краснопольского проспекта. В настоящее время уточняется местонахождение в зоне проектирования и строительства участков гослесфонда и участков в собственности третьих лиц», — сообщил жителям зампредседателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев.

Руководитель затруднился назвать сроки окончания работ. Их окончание он связал с получением разработанной проектной документации, положительного заключения госэкспертизы и выделенных в достаточном объеме средств. При подготовке материала URA.RU направило в пресс-службу мэрии Челябинска запрос. Ответ к моменту публикации не получен.

Жители показали на схеме неблагоустроенные съезды на улицу Чуйкова, из-за которых возникают заторы на дороге
Жители показали на схеме неблагоустроенные съезды на улицу Чуйкова, из-за которых возникают заторы на дороге
Фото:
Нормальной дороги люди не могут дождаться на протяжении трех лет
Нормальной дороги люди не могут дождаться на протяжении трех лет
Фото:
Автомобилисты едут через двор, но все равно возникает пробка
Автомобилисты едут через двор, но все равно возникает пробка
Фото:
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В микрорайоне «Парковый» в Челябинске жители более трех лет вынуждены ездить по автодороге из земли и глины. Как челябинцы пожаловались URA.RU, пробки по утрам создаются даже во дворах. «Возле жилого комплекса в „Парковом“ забыли сделать автодорогу. Более трех лет к домам с улицы Маршалла Чуйкова ведет одна насыпная дорога со стороны Краснопольского проспекта и одна — со стороны улицы Лобырина. После дождя и снега образуется грязь, можно даже сказать, каша. А рядом находится детсад. К пешеходным дорожкам претензий нет», — пожаловалась URA.RU жительница Анастасия Мотовилова. Собеседница URA.RU сообщила, что строительная техника сделала дорогу и вовсе непроходимой: застревают даже машины-внедорожники. В результате в условиях плотной застройки автомобили едут по придомовой территории и парковке дома № 5. Трафик образуют жильцы комплекса и родители, отвозившие в детсад детей. В итоге на дороге и во вдоре возникает пробка. В администрации Курчатовского района на письмо жителей ответили, что дорожное хозяйство находится вне компетенций органа, добавив: участок отмежеван для строительства кондитерской фабрики, гормолзавода № 3, предприятия картофелепродуктов «Между комитетом и компанией ПСК „Эверест“ в мае 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги по улице Чуйкова от улицы Александра Шмакова до Краснопольского проспекта. В настоящее время уточняется местонахождение в зоне проектирования и строительства участков гослесфонда и участков в собственности третьих лиц», — сообщил жителям зампредседателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев. Руководитель затруднился назвать сроки окончания работ. Их окончание он связал с получением разработанной проектной документации, положительного заключения госэкспертизы и выделенных в достаточном объеме средств. При подготовке материала URA.RU направило в пресс-службу мэрии Челябинска запрос. Ответ к моменту публикации не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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