В Таиланде на россиян напали с рогаткой

17 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

В Таиланде россияне попали под обстрел из рогаток, пишет Thaiger Фото: Алена Полозова © URA.RU Полиция в провинции Таиланда Пхукет задержала двух мужчин, которые обстреляли рогаткой десять туристических автобусов, в одном из которых находились российские туристы. Об этом сообщает портал Thaiger. «Мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли десять туристических автобусов, в одном из них ехали россияне», — говорится в материале. Там добавили, что один из обстрелянных автобусов принадлежал российскому туроператору Anex Tour. Это произошло на острове Пхукет на юге Таиланда, заключил автор статьи.

Полиция в провинции Таиланда Пхукет задержала двух мужчин, которые обстреляли рогаткой десять туристических автобусов, в одном из которых находились российские туристы. Об этом сообщает портал Thaiger. «Мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли десять туристических автобусов, в одном из них ехали россияне», — говорится в материале. Там добавили, что один из обстрелянных автобусов принадлежал российскому туроператору Anex Tour. Это произошло на острове Пхукет на юге Таиланда, заключил автор статьи.