В Таиланде на россиян напали с рогаткой

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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
В Таиланде россияне попали под обстрел из рогаток, пишет Thaiger Фото:

Полиция в провинции Таиланда Пхукет задержала двух мужчин, которые обстреляли рогаткой десять туристических автобусов, в одном из которых находились российские туристы. Об этом сообщает портал Thaiger.

«Мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли десять туристических автобусов, в одном из них ехали россияне», — говорится в материале. Там добавили, что один из обстрелянных автобусов принадлежал российскому туроператору Anex Tour. Это произошло на острове Пхукет на юге Таиланда, заключил автор статьи.

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Полиция в провинции Таиланда Пхукет задержала двух мужчин, которые обстреляли рогаткой десять туристических автобусов, в одном из которых находились российские туристы. Об этом сообщает портал Thaiger. «Мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли десять туристических автобусов, в одном из них ехали россияне», — говорится в материале. Там добавили, что один из обстрелянных автобусов принадлежал российскому туроператору Anex Tour. Это произошло на острове Пхукет на юге Таиланда, заключил автор статьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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