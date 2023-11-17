В Таиланде на россиян напали с рогаткой

В Таиланде россияне попали под обстрел из рогаток, пишет Thaiger
Полиция в провинции Таиланда Пхукет задержала двух мужчин, которые обстреляли рогаткой десять туристических автобусов, в одном из которых находились российские туристы. Об этом сообщает портал Thaiger.
«Мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли десять туристических автобусов, в одном из них ехали россияне», —
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