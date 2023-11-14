14 ноября 2023

Туристы из ХМАО нашли дешевый способ отдохнуть за рубежом

Жители ХМАО стали чаще летать в Египет из-за дешевого отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще отдыхать в Египте из-за падения цен в стране Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали чаще путешествовать в Египет. Несмотря на пик сезона, в стране упала стоимость туристического отдыха. О ситуации URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес».

«Сейчас пик сезона [в Египте]. Летом там прям пекло, зимой — ветер. А вот весна и осень — оптимальный вариант. И там сейчас как раз просели цены из-за политической обстановки. Но его берут, и там безопасно», — сообщили журналисту URA.RU представители турагентства.

Среди других направлений у югорчан пользуются спросом Арабские Эмираты, Турция и Таиланд. Туристы выбирают их в первую очередь, потому что туда проще добраться. «Из того же Сургута необходимо куда-то сначала долететь. Например, до Москвы, чтобы отправиться дальше», — добавляют в турагентстве. При этом сейчас югорчане также активно стали путешествовать через Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%. Спрос на путевки также снизился на 4%, это связанно с военным конфликтом в соседней стране. При этом в сам Израиль Минэкономразвития РФ советовало россиянам не ездить до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали чаще путешествовать в Египет. Несмотря на пик сезона, в стране упала стоимость туристического отдыха. О ситуации URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес». «Сейчас пик сезона [в Египте]. Летом там прям пекло, зимой — ветер. А вот весна и осень — оптимальный вариант. И там сейчас как раз просели цены из-за политической обстановки. Но его берут, и там безопасно», — сообщили журналисту URA.RU представители турагентства. Среди других направлений у югорчан пользуются спросом Арабские Эмираты, Турция и Таиланд. Туристы выбирают их в первую очередь, потому что туда проще добраться. «Из того же Сургута необходимо куда-то сначала долететь. Например, до Москвы, чтобы отправиться дальше», — добавляют в турагентстве. При этом сейчас югорчане также активно стали путешествовать через Новосибирск и Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%. Спрос на путевки также снизился на 4%, это связанно с военным конфликтом в соседней стране. При этом в сам Израиль Минэкономразвития РФ советовало россиянам не ездить до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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