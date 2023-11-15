Турпутевки подорожают из-за отмены льготы времен коронавируса

Расходы бизнеса вырастут из-за отмены льгот, что отразится на стоимости путевок, считают представители туриндустрии Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Российские туроператоры предупреждают, что в 2024 году вырастут цены на путевки. В стоимость будут включены взносы для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. До 31 декабря на эту категорию выплат, введенную из-за пандемии коронавируса, наложен мораторий, который не будут продлевать, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«В России с января 2024 года могут подорожать туристические путевки. На стоимость повлияют допзатраты компаний — взносы в фонды для оказания помощи туристам при ЧС, например, для возвращения их из-за границы. Мораторий на взимание платы с бизнеса действует с 2020 года, на фоне пандемии его продлевали каждый год, но на 2024-й пролонгация (продлевание — прим. URA.RU) не планируется», — уточнили в ведомстве, передают «Известия».

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже обратилась в Госдуму с просьбой повлиять на это решение. Но в Минэкономразвития ответили, что текущем году уже ввели ряд мер поддержки отрасли.

По данным АТОР в стране ежегодно растет спрос на внутренние поправления, передает RT. Россияне стали активнее бронировать туры на природу, спрос на такой вид отдыха вырос в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями в РФ стали Санкт-Петербург, Москва и Мурманск. При этом стоимость заграничных туров на ноябрьские праздники увеличилась на 70% по сравнению с 2022 годом.