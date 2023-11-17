Роспотребнадзор: COVID-19 не покидает организм после болезни

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Пресс-подход Анна Попова и Дмитрий Кобылкин, портрет, попова анна
Коронавирус продолжает оставаться в организме и наносить вред, заявила Анна Попова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Согласно мнению врачей, коронавирус, возможно, не полностью покидает организм после того, как болезнь прекратилась. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коронавирус полностью не покидает организм после ковида», — передает слова Поповой РБК. Она добавила, что он может продолжать находиться в организме и наносить дополнительный вред.

Вирус COVID-19 иногда может оставаться в организме человека до 230 дней, особенно в кишечнике и головном мозге, что может привести к развитию постковидного синдрома. Эту информацию подтвердил главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он отметил, что вирусы могут продолжать поддерживать иммуно-воспалительные процессы, что является одной из причин постковидного синдрома.

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Согласно мнению врачей, коронавирус, возможно, не полностью покидает организм после того, как болезнь прекратилась. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Коронавирус полностью не покидает организм после ковида», — передает слова Поповой РБК. Она добавила, что он может продолжать находиться в организме и наносить дополнительный вред. Вирус COVID-19 иногда может оставаться в организме человека до 230 дней, особенно в кишечнике и головном мозге, что может привести к развитию постковидного синдрома. Эту информацию подтвердил главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он отметил, что вирусы могут продолжать поддерживать иммуно-воспалительные процессы, что является одной из причин постковидного синдрома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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