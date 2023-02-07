Доктор наук Токарев: COVID-19 живет в мозге человека до года

08 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

После выздоровления COVID-19 может надолго задержаться в организме человека, считает Сергей Токарев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вирус COVID-19 иногда может жить в организме человека до 230 дней, в частности, в кишечнике и головном мозге, что является причиной развития у переболевшего лонг-ковида (постковидного синдрома). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Есть данные, согласно которым РНК-вирусы (COVID-19) обнаруживаются достаточно продолжительное время — 230 дней в 79 локациях. Особенно это касается пациентов с латентным или выраженным иммунодефицитом. Не факт, что вирусы могут давать или провоцировать некие острые симптомы. Но способны продолжать поддерживать постковидный синдром или лонгковид. Поскольку он во многом обусловлен длительным воздействием вируса. В исследованиях показано, что коронавирусы особенно предпочитают жить в кишечнике и поддерживать там иммуно-воспалительные процессы, чуть в меньшей степени это относится к центральной нервной системе», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что длительное нахождение COVID-19 в органах центральной нервной системы может стать причиной развития нарушения памяти у переболевшего. «В итоге со стороны центральной нервной системы происходит нарушение памяти, концентрации внимания, возникают когнитивные дефекты и нейростения. Поэтому медикам нужно искать пути скорейшего искоренения вируса из организма человека — тогда восстановление пострадавших функций будет более эффективным», — подчеркнул Токарев. Ранее в Роспотребнадзоре заявили об активизации в России COVID-19. По мнению начальника лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктора биологических наук, профессора Александра Чепурнова, в стране набирает обороты седьмая волна. При уровне заболевших — до 50 тысяч в сутки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вирус COVID-19 иногда может жить в организме человека до 230 дней, в частности, в кишечнике и головном мозге, что является причиной развития у переболевшего лонг-ковида (постковидного синдрома). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Есть данные, согласно которым РНК-вирусы (COVID-19) обнаруживаются достаточно продолжительное время — 230 дней в 79 локациях. Особенно это касается пациентов с латентным или выраженным иммунодефицитом. Не факт, что вирусы могут давать или провоцировать некие острые симптомы. Но способны продолжать поддерживать постковидный синдром или лонгковид. Поскольку он во многом обусловлен длительным воздействием вируса. В исследованиях показано, что коронавирусы особенно предпочитают жить в кишечнике и поддерживать там иммуно-воспалительные процессы, чуть в меньшей степени это относится к центральной нервной системе», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что длительное нахождение COVID-19 в органах центральной нервной системы может стать причиной развития нарушения памяти у переболевшего. «В итоге со стороны центральной нервной системы происходит нарушение памяти, концентрации внимания, возникают когнитивные дефекты и нейростения. Поэтому медикам нужно искать пути скорейшего искоренения вируса из организма человека — тогда восстановление пострадавших функций будет более эффективным», — подчеркнул Токарев. Ранее в Роспотребнадзоре заявили об активизации в России COVID-19. По мнению начальника лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктора биологических наук, профессора Александра Чепурнова, в стране набирает обороты седьмая волна. При уровне заболевших — до 50 тысяч в сутки.