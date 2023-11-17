В выходные челябинцам продадут билеты на личную встречу с Дедом Морозом

Билеты на представление с участием Деда Мороза на станции Челябинск начнут продавать 18 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В выходные жителям Челябинска начнут продавать билеты на личную встречу с Дедом Морозом. Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), документы позволят посетить его резиденцию и посмотреть кукольный спектакль.

«Продажа билетов на посещение передвижной резиденции и вагона „Кукольный театр“ в поезде Деда Мороза на станции Челябинск откроется 18 ноября в 11 часов. Количество билетов ограничено», — сообщили в ЮУЖД.

В продажу поступят детские билеты для подростков в возрасте от шести до тринадцати лет и детские с сопровождением для малышей более младшего возраста с представителями от 14 лет. Дети до трех лет в целях безопасности посетить платное представление не смогут. Количество полных лет будут считать по документам на дату прибытия поезда.

Волшебный состав № 2024 прибудет в Челябинск 18 декабря в 17 часов 30 минут по местному времени. Стоянка поезда продлится 5,5 часов. Встретить Деда Мороза с помощниками смогут все желающие на перроне. В свободном доступе будут работать вагон-ресторан с северной кухней, фотокупе и вагон-лавка. Челябинцы смогут приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы.

В поезде купившие билеты, кроме встречи с волшебником, смогут пройти квест с командой аниматоров, получить сладкий подарок, памятную открытку и принять участие в чаепитии. В стоимость также входит видеопоздравление Деда Мороза.