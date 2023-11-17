С 7 октября в секторе Газа погибли 12 тысяч человек

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Волноваха после освобождения. ДНР, Волноваха, погибшие, труп, зачистка, солдат
Около 5 тысяч детей погибли с начала конфликта Израиля и Палестины, пишет Almadeen Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

С начала обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе газа погибло 12 тысяч человек. Из них 5 тысяч — дети, сообщило агентство Almadeen в своем telegram-канале.

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С начала обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе газа погибло 12 тысяч человек. Из них 5 тысяч — дети, сообщило агентство Almadeen в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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