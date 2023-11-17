С 7 октября в секторе Газа погибли 12 тысяч человек

17 ноября 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Около 5 тысяч детей погибли с начала конфликта Израиля и Палестины, пишет Almadeen Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа С начала обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе газа погибло 12 тысяч человек. Из них 5 тысяч — дети, сообщило агентство Almadeen в своем telegram-канале.

С начала обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе газа погибло 12 тысяч человек. Из них 5 тысяч — дети, сообщило агентство Almadeen в своем telegram-канале.