С 7 октября в секторе Газа погибли 12 тысяч человек

Около 5 тысяч детей погибли с начала конфликта Израиля и Палестины, пишет Almadeen
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
С начала обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе газа погибло 12 тысяч человек. Из них 5 тысяч — дети,
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