Военблогер Федоров рассказал о сбежавшем в Россию украинском летчике

Военблогер Федоров: украинский летчик прибыл в Россию

18 ноября 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Действующий украинский летчик прибыл в Россию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилот Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Об этом рассказал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. «Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров в своих соцсетях. Он отметил, что отправить его в страну помог пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». О том, что летчик прибыл в Россию, сообщил «Воевода» в своем telegram-канале. Он добавил, что видео с ним будет опубликовано через 3-4 недели. Блогер Федоров является гражданином Латвии. Его арестовали в Риге в марте 2022 года. Ему вменяли сотрудничество с Россией, а также планировали предъявить обвинение в госизмене. В марте 2023 блогер объявился в Москве.

Пилот Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Об этом рассказал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. «Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров в своих соцсетях. Он отметил, что отправить его в страну помог пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». О том, что летчик прибыл в Россию, сообщил «Воевода» в своем telegram-канале. Он добавил, что видео с ним будет опубликовано через 3-4 недели. Блогер Федоров является гражданином Латвии. Его арестовали в Риге в марте 2022 года. Ему вменяли сотрудничество с Россией, а также планировали предъявить обвинение в госизмене. В марте 2023 блогер объявился в Москве.