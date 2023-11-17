Военблогер Федоров рассказал о сбежавшем в Россию украинском летчике

Пилот Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Об этом рассказал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров.
«Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров в своих соцсетях. Он отметил, что отправить его в страну помог пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».
О том, что летчик прибыл в Россию, сообщил «Воевода» в своем telegram-канале. Он добавил, что видео с ним будет опубликовано через 3-4 недели.
Блогер Федоров является гражданином Латвии. Его арестовали в Риге в марте 2022 года. Ему вменяли сотрудничество с Россией, а также планировали предъявить обвинение в госизмене. В марте 2023 блогер объявился в Москве.
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