17 ноября 2023

Военблогер Федоров рассказал о сбежавшем в Россию украинском летчике

Военблогер Федоров: украинский летчик прибыл в Россию
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Действующий украинский летчик прибыл в Россию Фото:
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Пилот Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Об этом рассказал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров.

«Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров в своих соцсетях. Он отметил, что отправить его в страну помог пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».

О том, что летчик прибыл в Россию, сообщил «Воевода» в своем telegram-канале. Он добавил, что видео с ним будет опубликовано через 3-4 недели.

Блогер Федоров является гражданином Латвии. Его арестовали в Риге в марте 2022 года. Ему вменяли сотрудничество с Россией, а также планировали предъявить обвинение в госизмене. В марте 2023 блогер объявился в Москве.

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Пилот Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Об этом рассказал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. «Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров в своих соцсетях. Он отметил, что отправить его в страну помог пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». О том, что летчик прибыл в Россию, сообщил «Воевода» в своем telegram-канале. Он добавил, что видео с ним будет опубликовано через 3-4 недели. Блогер Федоров является гражданином Латвии. Его арестовали в Риге в марте 2022 года. Ему вменяли сотрудничество с Россией, а также планировали предъявить обвинение в госизмене. В марте 2023 блогер объявился в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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