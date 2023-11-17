17 ноября 2023

Путин наградил медалью «Родительская слава» многодетную семью из ХМАО

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин наградил медалью «Родительская слава» семью из Югорска Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Югорска (ХМАО), супругов Эдуарда и Виктории Лужецких медалью «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

«Указом Президента РФ награждены Лужецкие Эдуард Николаевич и Виктория Сергеевна из Югорска за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Оба супруга трудятся в ПАО „Газпром“: Эдуард Николаевич — водителем, Виктория Сергеевна — бухгалтером. Вместе они воспитывают четверых детей — дочерей Дарью, Полину и Валерию и сына Семена», — сообщили на сайте правительства региона.

Накануне губернатор соседнего с ХМАО Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Госнаграды получили две семьи, а медали Ямала получили семь северянок.

Многодетная семья Лужецких, получившая награду от президента России
Многодетная семья Лужецких, получившая награду от президента России
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Югорска (ХМАО), супругов Эдуарда и Виктории Лужецких медалью «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. «Указом Президента РФ награждены Лужецкие Эдуард Николаевич и Виктория Сергеевна из Югорска за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Оба супруга трудятся в ПАО „Газпром“: Эдуард Николаевич — водителем, Виктория Сергеевна — бухгалтером. Вместе они воспитывают четверых детей — дочерей Дарью, Полину и Валерию и сына Семена», — сообщили на сайте правительства региона. Накануне губернатор соседнего с ХМАО Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Госнаграды получили две семьи, а медали Ямала получили семь северянок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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