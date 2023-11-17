Путин наградил медалью «Родительская слава» многодетную семью из ХМАО

Путин наградил медалью «Родительская слава» семью из Югорска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Югорска (ХМАО), супругов Эдуарда и Виктории Лужецких медалью «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

«Указом Президента РФ награждены Лужецкие Эдуард Николаевич и Виктория Сергеевна из Югорска за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Оба супруга трудятся в ПАО „Газпром“: Эдуард Николаевич — водителем, Виктория Сергеевна — бухгалтером. Вместе они воспитывают четверых детей — дочерей Дарью, Полину и Валерию и сына Семена», — сообщили на сайте правительства региона.

Накануне губернатор соседнего с ХМАО Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Госнаграды получили две семьи, а медали Ямала получили семь северянок.