Ямальские семьи получили награды от Путина и Артюхова. Фото

Дмитрий Артюхов вручил медали многодетным семьям

17 ноября 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов наградил многодетных ямальцев Фото: Валерий Бычков © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Государственной наградой награждены две семьи, а медали Ямала получили семь северянок, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Указом президента РФ [Владимира Путина] за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей медалью ордена „Родительская слава“ награждены семья Виктора и Раисы Пырысевых из Надымского района и семья Геннадия и Светланы Вокуевых из Приуралья. Медали „Материнская слава Ямала“ от губернатора лично получили семь северянок», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. Вручение медалей приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Федор и Ирина Лаптандер из Приуральского района — самая большая семья, отмеченная региональной наградой. Они воспитывают десять детей и девять внуков. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда. Ранее URA.RU рассказало, что президент отметил заслуги оленевода из Ямальского района. Александр Сэротэтто награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дмитрий Артюхов с награжденной семьей Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vruchil-nagrady-severyankam-v-chest-dnya-materi/

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Государственной наградой награждены две семьи, а медали Ямала получили семь северянок, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Указом президента РФ [Владимира Путина] за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей медалью ордена „Родительская слава“ награждены семья Виктора и Раисы Пырысевых из Надымского района и семья Геннадия и Светланы Вокуевых из Приуралья. Медали „Материнская слава Ямала“ от губернатора лично получили семь северянок», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. Вручение медалей приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Федор и Ирина Лаптандер из Приуральского района — самая большая семья, отмеченная региональной наградой. Они воспитывают десять детей и девять внуков. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда. Ранее URA.RU рассказало, что президент отметил заслуги оленевода из Ямальского района. Александр Сэротэтто награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.