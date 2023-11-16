16 ноября 2023

Ямальские семьи получили награды от Путина и Артюхова. Фото

Дмитрий Артюхов вручил медали многодетным семьям
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Александра Моора. Тюмень, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов наградил многодетных ямальцев Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Государственной наградой награждены две семьи, а медали Ямала получили семь северянок, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Указом президента РФ [Владимира Путина] за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей медалью ордена „Родительская слава“ награждены семья Виктора и Раисы Пырысевых из Надымского района и семья Геннадия и Светланы Вокуевых из Приуралья. Медали „Материнская слава Ямала“ от губернатора лично получили семь северянок», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

Вручение медалей приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Федор и Ирина Лаптандер из Приуральского района — самая большая семья, отмеченная региональной наградой. Они воспитывают десять детей и девять внуков. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда.

Ранее URA.RU рассказало, что президент отметил заслуги оленевода из Ямальского района. Александр Сэротэтто награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дмитрий Артюхов с награжденной семьей
Дмитрий Артюхов с награжденной семьей
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Государственной наградой награждены две семьи, а медали Ямала получили семь северянок, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Указом президента РФ [Владимира Путина] за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей медалью ордена „Родительская слава“ награждены семья Виктора и Раисы Пырысевых из Надымского района и семья Геннадия и Светланы Вокуевых из Приуралья. Медали „Материнская слава Ямала“ от губернатора лично получили семь северянок», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. Вручение медалей приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Федор и Ирина Лаптандер из Приуральского района — самая большая семья, отмеченная региональной наградой. Они воспитывают десять детей и девять внуков. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда. Ранее URA.RU рассказало, что президент отметил заслуги оленевода из Ямальского района. Александр Сэротэтто награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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