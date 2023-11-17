Причина задержки рейса неизвестна
В Екатеринбурге на сутки перенесли рейс WZ-1041 авиакомпании Red Wings в Кемерово. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 03:30 часа, а приземлиться в Кемерово к 08:05 часам по местному времени. Вылет рейса WZ-1041 задержан до 19 ноября 01:00 часа», — следует из онлайн-табло аэропорта. Информация о причине задержки рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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