Общество Транспорт Екатеринбуржцы сутки не могут вылететь в Кемерово. Скрин 18 ноября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 + Причина задержки рейса неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на сутки перенесли рейс WZ-1041 авиакомпании Red Wings в Кемерово. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 03:30 часа, а приземлиться в Кемерово к 08:05 часам по местному времени. Вылет рейса WZ-1041 задержан до 19 ноября 01:00 часа», — следует из онлайн-табло аэропорта. Информация о причине задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово В Екатеринбурге на сутки перенесли рейс WZ-1041 авиакомпании Red Wings в Кемерово. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 03:30 часа, а приземлиться в Кемерово к 08:05 часам по местному времени. Вылет рейса WZ-1041 задержан до 19 ноября 01:00 часа», — следует из онлайн-табло аэропорта. Информация о причине задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям