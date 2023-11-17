17 ноября 2023

Екатеринбуржцы сутки не могут вылететь в Кемерово. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, пульт управления, ред вингс, кабина самолета, сухой суперджет, панель управления, подготовка к полету, ssj100, кабина пилота, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings, ssj100-95b
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В Екатеринбурге на сутки перенесли рейс WZ-1041 авиакомпании Red Wings в Кемерово. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 03:30 часа, а приземлиться в Кемерово к 08:05 часам по местному времени. Вылет рейса WZ-1041 задержан до 19 ноября 01:00 часа», — следует из онлайн-табло аэропорта. Информация о причине задержки рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на сутки перенесли рейс WZ-1041 авиакомпании Red Wings в Кемерово. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 03:30 часа, а приземлиться в Кемерово к 08:05 часам по местному времени. Вылет рейса WZ-1041 задержан до 19 ноября 01:00 часа», — следует из онлайн-табло аэропорта. Информация о причине задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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