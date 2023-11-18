Собянин: беспилотник пытался атаковать Москву

ПВО пресекла атаки беспилотника на Москву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Богородском городском округе (Московская область) противовоздушная оборона (ПВО) пресекла атаки беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью [19 ноября] в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», —
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