18 ноября 2023

Собянин: беспилотник пытался атаковать Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
ПВО пресекла атаки беспилотника на Москву Фото:
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В Богородском городском округе (Московская область) противовоздушная оборона (ПВО) пресекла атаки беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью [19 ноября] в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал мэр города в telegram-канале. Он также уточнил, что пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

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В Богородском городском округе (Московская область) противовоздушная оборона (ПВО) пресекла атаки беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью [19 ноября] в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал мэр города в telegram-канале. Он также уточнил, что пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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