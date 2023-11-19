Песков: Россия — единственная страна в мире, способная выдержать санкции Запада

Ни одна страна в мире не способна выдержать удар по экономике с помощью санкций, как это сделала Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На экономику [РФ] обрушился абсолютно беспрецедентный груз этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такой удар», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля также напомнил, что антироссийские ограничения обрушились на страну после двух лет пандемии коронавируса, когда экономика и так была под ударом. Тем не менее благодаря мудрым решениям властей, удалось избежать негативных последствий для государства, подчеркнул представитель президента РФ.
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