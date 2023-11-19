Песков: Россия — единственная страна в мире, способная выдержать санкции Запада

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия выдержала санкции даже после пандемии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ни одна страна в мире не способна выдержать удар по экономике с помощью санкций, как это сделала Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На экономику [РФ] обрушился абсолютно беспрецедентный груз этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такой удар», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля также напомнил, что антироссийские ограничения обрушились на страну после двух лет пандемии коронавируса, когда экономика и так была под ударом. Тем не менее благодаря мудрым решениям властей, удалось избежать негативных последствий для государства, подчеркнул представитель президента РФ.

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Ни одна страна в мире не способна выдержать удар по экономике с помощью санкций, как это сделала Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На экономику [РФ] обрушился абсолютно беспрецедентный груз этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такой удар», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Представитель Кремля также напомнил, что антироссийские ограничения обрушились на страну после двух лет пандемии коронавируса, когда экономика и так была под ударом. Тем не менее благодаря мудрым решениям властей, удалось избежать негативных последствий для государства, подчеркнул представитель президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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