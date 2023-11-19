Песков: Россия — единственная страна в мире, способная выдержать санкции Запада

Дмитрий Песков заявил, что Россия выдержала санкции даже после пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ни одна страна в мире не способна выдержать удар по экономике с помощью санкций, как это сделала Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На экономику [РФ] обрушился абсолютно беспрецедентный груз этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такой удар», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля также напомнил, что антироссийские ограничения обрушились на страну после двух лет пандемии коронавируса, когда экономика и так была под ударом. Тем не менее благодаря мудрым решениям властей, удалось избежать негативных последствий для государства, подчеркнул представитель президента РФ.