МИД даст отпор Латвии, планирующей конфисковывать авто из РФ

Беляев: РФ примет ассиметричные меры, если Латвия конфискует российские авто
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
РФ продолжит принимать ответные меры, заявили в МИД Фото:

Россия примет ассиметричные меры в случае конфискации Латвией российских автомобилей. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«На творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера», — сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение Латвии конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша запретили российским автомобилям въезд на свои территории. Отмечалось, что в странах Евросоюза вскоре могут начать конфисковывать вещи у приезжих россиян. URA.RU приводило информацию о том, как гражданам России ездить в Европу в условиях новых санкций.

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Россия примет ассиметричные меры в случае конфискации Латвией российских автомобилей. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. «На творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера», — сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение Латвии конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша запретили российским автомобилям въезд на свои территории. Отмечалось, что в странах Евросоюза вскоре могут начать конфисковывать вещи у приезжих россиян. URA.RU приводило информацию о том, как гражданам России ездить в Европу в условиях новых санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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