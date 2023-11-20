МИД даст отпор Латвии, планирующей конфисковывать авто из РФ

Беляев: РФ примет ассиметричные меры, если Латвия конфискует российские авто

РФ продолжит принимать ответные меры, заявили в МИД Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия примет ассиметричные меры в случае конфискации Латвией российских автомобилей. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«На творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера», — сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение Латвии конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша запретили российским автомобилям въезд на свои территории. Отмечалось, что в странах Евросоюза вскоре могут начать конфисковывать вещи у приезжих россиян. URA.RU приводило информацию о том, как гражданам России ездить в Европу в условиях новых санкций.