МВД не нашло нарушений в словах Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
МВД не нашло нарушений в словах журналистки Маргариты Симоньян Фото:

МВД не нашло нарушений в словах журналистки Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью ради победы в СВО. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

«В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено», — говорится в рассмотрении МВД России обращения Ступина. Он опубликовал его в своем telegram-канале.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания не отражают официальной позиции РФ. Бывший помощник Ступина пожаловался на российскую журналистку в СКР И МВД.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД не нашло нарушений в словах журналистки Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью ради победы в СВО. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). «В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено», — говорится в рассмотрении МВД России обращения Ступина. Он опубликовал его в своем telegram-канале. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания не отражают официальной позиции РФ. Бывший помощник Ступина пожаловался на российскую журналистку в СКР И МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...