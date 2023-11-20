МВД не нашло нарушений в словах Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

20 ноября 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

МВД не нашло нарушений в словах журналистки Маргариты Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД не нашло нарушений в словах журналистки Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью ради победы в СВО. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). «В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено», — говорится в рассмотрении МВД России обращения Ступина. Он опубликовал его в своем telegram-канале. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания не отражают официальной позиции РФ. Бывший помощник Ступина пожаловался на российскую журналистку в СКР И МВД.

МВД не нашло нарушений в словах журналистки Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью ради победы в СВО. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). «В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено», — говорится в рассмотрении МВД России обращения Ступина. Он опубликовал его в своем telegram-канале. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания не отражают официальной позиции РФ. Бывший помощник Ступина пожаловался на российскую журналистку в СКР И МВД.