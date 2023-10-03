03 октября 2023

На Симоньян пожаловались в СК из-за слов о ядерном взрыве над Сибирью

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргариту Симоньян нужно привлечь к ответственности за слова о ядерном взрыве, считает Николай Королев* Фото:

Бывший помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) пожаловался на российскую журналистку Маргариту Симоньян в СКР И МВД. Это последовало после слов Симоньян о том, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью.

«Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений», — передает слова Николая Королева telegram-канал «Осторожно, новости». Также он направил обращения в МВД и СКР с целью привлечь Симоньян к административной или уголовной ответственности.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания не отражают официальной позиции РФ.

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Бывший помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) пожаловался на российскую журналистку Маргариту Симоньян в СКР И МВД. Это последовало после слов Симоньян о том, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. «Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений», — передает слова Николая Королева telegram-канал «Осторожно, новости». Также он направил обращения в МВД и СКР с целью привлечь Симоньян к административной или уголовной ответственности. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания не отражают официальной позиции РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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