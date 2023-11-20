Пермский губернатор изменил состав своего Совета по культуре

Гендиректор Пермской оперы Анна Волк вошла в Совет по культуре при губернаторе

20 ноября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин обновил свой Совет по культуре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав Совета по культуре при губернаторе. В его состав он включил генерального директора театра оперы и балета Анну Волк, говорится в указе Махонина. «Включить в состав Совета Волк Анну Владимировну — генерального директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“», — гласит документ. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Этим же указом Махонин исключил из Совета Довлета Анзарокова, который руководил театром оперы и балета до Анны Волк. Волк возглавила театр в июне 2023 года. Анзароков со скандалом был уволен в мае. Также губернатор заменил в Совете бывшего заместителя главы Перми по социальным вопросам Алексея Грибанова, который ранее покинул пост в мэрии. Вместо него назначена Екатерина Мальцева, которая сейчас занимает его кресло в администрации Перми.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав Совета по культуре при губернаторе. В его состав он включил генерального директора театра оперы и балета Анну Волк, говорится в указе Махонина. «Включить в состав Совета Волк Анну Владимировну — генерального директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“», — гласит документ. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Этим же указом Махонин исключил из Совета Довлета Анзарокова, который руководил театром оперы и балета до Анны Волк. Волк возглавила театр в июне 2023 года. Анзароков со скандалом был уволен в мае. Также губернатор заменил в Совете бывшего заместителя главы Перми по социальным вопросам Алексея Грибанова, который ранее покинул пост в мэрии. Вместо него назначена Екатерина Мальцева, которая сейчас занимает его кресло в администрации Перми.