Пермский губернатор изменил состав своего Совета по культуре

Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав Совета по культуре при губернаторе. В его состав он включил генерального директора театра оперы и балета Анну Волк, говорится в указе Махонина.
«Включить в состав Совета Волк Анну Владимировну — генерального директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“», — гласит документ. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Махонин исключил из Совета Довлета Анзарокова, который руководил театром оперы и балета до Анны Волк. Волк возглавила театр в июне 2023 года. Анзароков со скандалом был уволен в мае. Также губернатор заменил в Совете бывшего заместителя главы Перми по социальным вопросам Алексея Грибанова, который ранее покинул пост в мэрии. Вместо него назначена Екатерина Мальцева, которая сейчас занимает его кресло в администрации Перми.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.