Пермский губернатор изменил состав своего Совета по культуре

Гендиректор Пермской оперы Анна Волк вошла в Совет по культуре при губернаторе
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин обновил свой Совет по культуре Фото:

Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав Совета по культуре при губернаторе. В его состав он включил генерального директора театра оперы и балета Анну Волк, говорится в указе Махонина.

«Включить в состав Совета Волк Анну Владимировну — генерального директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“», — гласит документ. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом Махонин исключил из Совета Довлета Анзарокова, который руководил театром оперы и балета до Анны Волк. Волк возглавила театр в июне 2023 года. Анзароков со скандалом был уволен в мае. Также губернатор заменил в Совете бывшего заместителя главы Перми по социальным вопросам Алексея Грибанова, который ранее покинул пост в мэрии. Вместо него назначена Екатерина Мальцева, которая сейчас занимает его кресло в администрации Перми.

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Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав Совета по культуре при губернаторе. В его состав он включил генерального директора театра оперы и балета Анну Волк, говорится в указе Махонина. «Включить в состав Совета Волк Анну Владимировну — генерального директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского“», — гласит документ. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Этим же указом Махонин исключил из Совета Довлета Анзарокова, который руководил театром оперы и балета до Анны Волк. Волк возглавила театр в июне 2023 года. Анзароков со скандалом был уволен в мае. Также губернатор заменил в Совете бывшего заместителя главы Перми по социальным вопросам Алексея Грибанова, который ранее покинул пост в мэрии. Вместо него назначена Екатерина Мальцева, которая сейчас занимает его кресло в администрации Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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