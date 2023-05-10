Экс-руководитель Пермской оперы объяснил увольнение конфликтом с министром культуры

11 мая 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Пермский оперный потерял гендиректора по настоянию главы минкульта Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков заявил, что его уволили по решению министра культуры Прикамья Аллы Платоновой. По его словам, она требовала уволить из театра главного дирижера Миграна Агаджаняна и главного балетмейстера Антона Пименова, но руководитель театра на это не пошел. «Это расторжение договора по решению учредителя. Все, что мне было озвучено в качестве причин — это „сложные рабочие взаимоотношения с министром культуры“ и „мое нежелание следовать ее советам в части ведения театрального процесса“. И это правда, поскольку из всех советов в части ведения театрального процесса я получал лишь требования избавиться от главного дирижера театра, а также от главного балетмейстера», — пишет Анзароков в соцсетях. Он отметил, что причина для увольнения «двух главных творческих руководителей в театре» он не видит. Анзароков подчеркнул, что театр за два года получил 4 премии «Золотая маска», выпустил множество успешных новых постановок, выступал на сценах МАМТа, Новой оперы, Большого театра, Александринского театра, провел самые большие балетные гастроли за последние несколько десятилетий на сцене Михайловского театра. Об уходе Довлета Анзарокова из Пермского оперного театра стало известно 10 мая. Это стало неожиданностью, как для пермяков, так и для коллектива театра. Анзароков был назначен генеральным директором Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского 30 апреля 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков заявил, что его уволили по решению министра культуры Прикамья Аллы Платоновой. По его словам, она требовала уволить из театра главного дирижера Миграна Агаджаняна и главного балетмейстера Антона Пименова, но руководитель театра на это не пошел. «Это расторжение договора по решению учредителя. Все, что мне было озвучено в качестве причин — это „сложные рабочие взаимоотношения с министром культуры“ и „мое нежелание следовать ее советам в части ведения театрального процесса“. И это правда, поскольку из всех советов в части ведения театрального процесса я получал лишь требования избавиться от главного дирижера театра, а также от главного балетмейстера», — пишет Анзароков в соцсетях. Он отметил, что причина для увольнения «двух главных творческих руководителей в театре» он не видит. Анзароков подчеркнул, что театр за два года получил 4 премии «Золотая маска», выпустил множество успешных новых постановок, выступал на сценах МАМТа, Новой оперы, Большого театра, Александринского театра, провел самые большие балетные гастроли за последние несколько десятилетий на сцене Михайловского театра. Об уходе Довлета Анзарокова из Пермского оперного театра стало известно 10 мая. Это стало неожиданностью, как для пермяков, так и для коллектива театра. Анзароков был назначен генеральным директором Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского 30 апреля 2021 года.