14 августа 2023

Вице-мэр Перми, отвечающий за социалку, станет советником главы города

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Пермь, грибанов алексей, портрет
Алексею Грибанову прочат пост советника мэра Фото:

Заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов перейдет на должность советника главы краевой столицы. Новый пост чиновник может занять с 17 августа.

«Вице-мэр Перми Алексей Грибанов покинет свою должность. С 17 августа он перейдет станет советником главы города», — пишет портал «В-курсе» со ссылкой на собственный источник. С 16 августа у Грибанова заканчивается контракт, контракт с ним, как ожидается, продлен не будет.

Место социального вице-мэра займет Екатерина Мальцева, которая сейчас является заместителем министра территориальной безопасности Пермского края. Грибанов курировал в мэрии социальную сферу с 2021 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми, ответ к моменту опубликования новости не поступил.

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Заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов перейдет на должность советника главы краевой столицы. Новый пост чиновник может занять с 17 августа. «Вице-мэр Перми Алексей Грибанов покинет свою должность. С 17 августа он перейдет станет советником главы города», — пишет портал «В-курсе» со ссылкой на собственный источник. С 16 августа у Грибанова заканчивается контракт, контракт с ним, как ожидается, продлен не будет. Место социального вице-мэра займет Екатерина Мальцева, которая сейчас является заместителем министра территориальной безопасности Пермского края. Грибанов курировал в мэрии социальную сферу с 2021 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми, ответ к моменту опубликования новости не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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