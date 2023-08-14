Вице-мэр Перми, отвечающий за социалку, станет советником главы города

15 августа 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Алексею Грибанову прочат пост советника мэра Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов перейдет на должность советника главы краевой столицы. Новый пост чиновник может занять с 17 августа. «Вице-мэр Перми Алексей Грибанов покинет свою должность. С 17 августа он перейдет станет советником главы города», — пишет портал «В-курсе» со ссылкой на собственный источник. С 16 августа у Грибанова заканчивается контракт, контракт с ним, как ожидается, продлен не будет. Место социального вице-мэра займет Екатерина Мальцева, которая сейчас является заместителем министра территориальной безопасности Пермского края. Грибанов курировал в мэрии социальную сферу с 2021 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми, ответ к моменту опубликования новости не поступил.

Заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов перейдет на должность советника главы краевой столицы. Новый пост чиновник может занять с 17 августа. «Вице-мэр Перми Алексей Грибанов покинет свою должность. С 17 августа он перейдет станет советником главы города», — пишет портал «В-курсе» со ссылкой на собственный источник. С 16 августа у Грибанова заканчивается контракт, контракт с ним, как ожидается, продлен не будет. Место социального вице-мэра займет Екатерина Мальцева, которая сейчас является заместителем министра территориальной безопасности Пермского края. Грибанов курировал в мэрии социальную сферу с 2021 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми, ответ к моменту опубликования новости не поступил.