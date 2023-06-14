14 июня 2023

Гендиректором Пермской оперы назначен московский театральный менеджер

Гендиректором Пермской оперы назначена Анна Волк
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, театр оперы и балета, пермь
В Пермском оперном театре новый гендиректор Фото:

В Пермском театре оперы и балета коллективу представили нового генерального директора. Этот пост заняла Анна Волк. Глава минкульта Пермского края Алла Платонова на церемонии заявила, что Волк — один из самых опытных театральных менеджеров.

«Нового руководителя коллективу представляют министр культуры Пермского края Алла Платонова и вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов. По словам Аллы Платоновой, Анна Волк заслужила репутацию одного из самых опытных и уважаемых театральных менеджеров России», — пишет «Новый компаньон».

Анна Волк занимала посты директора московских «Центра драматургии и режиссуры» и Театра имени Пушкина, возглавляла продюсерский отдел БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Также она руководила фестивальным штабом «Золотой маски».

Как ранее рассказывало URA.RU, прежнего гендиректора Пермской оперы Довлета Анзарокова уволили 10 мая. Он объяснил это конфликтом с министром культуры Пермского каря Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу. Вслед за Анзароковым театр покинул главный дирижер Мигран Агаджанян. Труппа выступила против ухода руководителей.

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В Пермском театре оперы и балета коллективу представили нового генерального директора. Этот пост заняла Анна Волк. Глава минкульта Пермского края Алла Платонова на церемонии заявила, что Волк — один из самых опытных театральных менеджеров. «Нового руководителя коллективу представляют министр культуры Пермского края Алла Платонова и вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов. По словам Аллы Платоновой, Анна Волк заслужила репутацию одного из самых опытных и уважаемых театральных менеджеров России», — пишет «Новый компаньон». Анна Волк занимала посты директора московских «Центра драматургии и режиссуры» и Театра имени Пушкина, возглавляла продюсерский отдел БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Также она руководила фестивальным штабом «Золотой маски». Как ранее рассказывало URA.RU, прежнего гендиректора Пермской оперы Довлета Анзарокова уволили 10 мая. Он объяснил это конфликтом с министром культуры Пермского каря Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу. Вслед за Анзароковым театр покинул главный дирижер Мигран Агаджанян. Труппа выступила против ухода руководителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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