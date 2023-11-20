20 ноября 2023

Депутаты представили компромат губернатору ХМАО на мэра Нефтеюганска

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Глава Нефтеюганска якобы обманула военных, чтобы они записали видео с претензиями к депутатам Думы Фото:

Депутаты думы Нефтеюганска предоставили губернатору ХМАО Наталье Комаровой письменный компромат на главу города Эльвиру Бугай, которая якобы использовала военнослужащих СВО для манипуляции общественным мнением. Информация указана в письме, отправленном главе региона.

«Преследуя свои личные интересы, Бугай осознанно спровоцировала ситуацию, в которой, прикрываясь помощью участникам СВО, пыталась без должных законных процедур провести согласование ряда дополнительных праздничных и хозяйственных трат городского бюджета. Получив принципиальную позицию думы, поддержавшую только неоспоримые расходы, глава города начала репрессии в отношение неугодных парламентариев. Она развернула компанию по дискредитации думы в подконтрольных СМИ, а также ввела в заблуждение защитников нашей страны», — указано в письме к губернатору Югры.

Для манипуляции общественным сознанием Бугай якобы попросила своего знакомого, проходящего службу на Донбассе, записать с однополчанами видеообращение. В нем она попросила озвучить претензии в сторону депутатов думы города из-за якобы непринятия мер поддержки участников СВО. Однако после, военный с женой узнали, что чиновники единогласно поддержали меры поддержки служащих. Поэтому жена бойца написала официальное заявление, в котором четко обозначила, что мужа и его однополчан ввела в заблуждения Бугай. В связи с этим доверие депутатов к главе города было полностью потеряно, отмечают чиновники.

Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска. В нем военные просили повилять на депутатов города, которые затягивали с решением вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации.

Обновлено в 01:35: URA.RU направило запрос в администрацию губернатора ХМАО и в администрацию мэра Нефтеюганска. Ответ ожидается.

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Депутаты думы Нефтеюганска предоставили губернатору ХМАО Наталье Комаровой письменный компромат на главу города Эльвиру Бугай, которая якобы использовала военнослужащих СВО для манипуляции общественным мнением. Информация указана в письме, отправленном главе региона. «Преследуя свои личные интересы, Бугай осознанно спровоцировала ситуацию, в которой, прикрываясь помощью участникам СВО, пыталась без должных законных процедур провести согласование ряда дополнительных праздничных и хозяйственных трат городского бюджета. Получив принципиальную позицию думы, поддержавшую только неоспоримые расходы, глава города начала репрессии в отношение неугодных парламентариев. Она развернула компанию по дискредитации думы в подконтрольных СМИ, а также ввела в заблуждение защитников нашей страны», — указано в письме к губернатору Югры. Для манипуляции общественным сознанием Бугай якобы попросила своего знакомого, проходящего службу на Донбассе, записать с однополчанами видеообращение. В нем она попросила озвучить претензии в сторону депутатов думы города из-за якобы непринятия мер поддержки участников СВО. Однако после, военный с женой узнали, что чиновники единогласно поддержали меры поддержки служащих. Поэтому жена бойца написала официальное заявление, в котором четко обозначила, что мужа и его однополчан ввела в заблуждения Бугай. В связи с этим доверие депутатов к главе города было полностью потеряно, отмечают чиновники. Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска. В нем военные просили повилять на депутатов города, которые затягивали с решением вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации. Обновлено в 01:35: URA.RU направило запрос в администрацию губернатора ХМАО и в администрацию мэра Нефтеюганска. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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