Депутаты представили компромат губернатору ХМАО на мэра Нефтеюганска

Глава Нефтеюганска якобы обманула военных, чтобы они записали видео с претензиями к депутатам Думы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты думы Нефтеюганска предоставили губернатору ХМАО Наталье Комаровой письменный компромат на главу города Эльвиру Бугай, которая якобы использовала военнослужащих СВО для манипуляции общественным мнением. Информация указана в письме, отправленном главе региона.

«Преследуя свои личные интересы, Бугай осознанно спровоцировала ситуацию, в которой, прикрываясь помощью участникам СВО, пыталась без должных законных процедур провести согласование ряда дополнительных праздничных и хозяйственных трат городского бюджета. Получив принципиальную позицию думы, поддержавшую только неоспоримые расходы, глава города начала репрессии в отношение неугодных парламентариев. Она развернула компанию по дискредитации думы в подконтрольных СМИ, а также ввела в заблуждение защитников нашей страны», — указано в письме к губернатору Югры.

Для манипуляции общественным сознанием Бугай якобы попросила своего знакомого, проходящего службу на Донбассе, записать с однополчанами видеообращение. В нем она попросила озвучить претензии в сторону депутатов думы города из-за якобы непринятия мер поддержки участников СВО. Однако после, военный с женой узнали, что чиновники единогласно поддержали меры поддержки служащих. Поэтому жена бойца написала официальное заявление, в котором четко обозначила, что мужа и его однополчан ввела в заблуждения Бугай. В связи с этим доверие депутатов к главе города было полностью потеряно, отмечают чиновники.

Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска. В нем военные просили повилять на депутатов города, которые затягивали с решением вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации.

Обновлено в 01:35: URA.RU направило запрос в администрацию губернатора ХМАО и в администрацию мэра Нефтеюганска. Ответ ожидается.