Прокурор ХМАО Ботвинкин начал проверку из-за жалобы бойцов СВО на думу

Жалобу прокуратура увидела в социальной сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска, в котором они просили повилять на депутатов города, затягивающих решение вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«По поручению прокурора округа Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, опубликованной в социальных сетях, о нарушении прав участников СВО. В ходе надзорных мероприятий будет проведена проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, дана должная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.

Бойцы СВО из Нефтеюганска опубликовали видео, в котором просили помощи для их семей, которые остались без выплат из-за медлительности депутатов. «В социальной сети „В Контакте“ размещено обращение граждан — участников специальной военной операции о допущенных нарушениях депутатами городской думы при осуществлении социальных выплат», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО встала на защиту контрактника. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру Юргинского гарнизона (Кемеровская область), чтобы защитить интересы военнослужащего, заключившего контракт с Министерством обороны.