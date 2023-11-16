Прокурор ХМАО Ботвинкин начал проверку из-за жалобы бойцов СВО на думу

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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Жалобу прокуратура увидела в социальной сети Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска, в котором они просили повилять на депутатов города, затягивающих решение вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«По поручению прокурора округа Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, опубликованной в социальных сетях, о нарушении прав участников СВО. В ходе надзорных мероприятий будет проведена проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, дана должная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.

Бойцы СВО из Нефтеюганска опубликовали видео, в котором просили помощи для их семей, которые остались без выплат из-за медлительности депутатов. «В социальной сети „В Контакте“ размещено обращение граждан — участников специальной военной операции о допущенных нарушениях депутатами городской думы при осуществлении социальных выплат», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО встала на защиту контрактника. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру Юргинского гарнизона (Кемеровская область), чтобы защитить интересы военнослужащего, заключившего контракт с Министерством обороны.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска, в котором они просили повилять на депутатов города, затягивающих решение вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «По поручению прокурора округа Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, опубликованной в социальных сетях, о нарушении прав участников СВО. В ходе надзорных мероприятий будет проведена проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, дана должная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления», — сообщили в ведомстве. Бойцы СВО из Нефтеюганска опубликовали видео, в котором просили помощи для их семей, которые остались без выплат из-за медлительности депутатов. «В социальной сети „В Контакте“ размещено обращение граждан — участников специальной военной операции о допущенных нарушениях депутатами городской думы при осуществлении социальных выплат», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО встала на защиту контрактника. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру Юргинского гарнизона (Кемеровская область), чтобы защитить интересы военнослужащего, заключившего контракт с Министерством обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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