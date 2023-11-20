20 ноября 2023

Россия получит право разработки нефтяных проектов во Вьетнаме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Взамен на возможность разработки совместная компания России и Вьетнама получит льготы Фото:

Россия получит право участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама. Подготовка подобного законопроекта рассматривалась на правовой комиссии, говорится в документах правительства.

«РФ получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама, а также поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия „Вьетсовпетро“» — цитирует документы газета «Известия». Взамен РФ предоставит компании «Русвьетпетро» льготы в области добычи нефти.

Российско-вьетнамской компании понизят налог на добычу полезных ископаемых на 202 миллиарда рублей до 2023 года. Цель инициативы — вовлечь в разработку ранее нерентабельные участки месторождений, отмечают авторы материала. Законопроект позволит извлекать больше нефти из-за перехода на позднюю стадию разработки точек.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинт озвучил планы восстановить прежний уровень дневной добычи нефти в стране совместно с Россией, передает RT. Политик отметил, что в последние годы стране удается добывать 120-150 тысяч баррелей в сутки.

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Россия получит право участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама. Подготовка подобного законопроекта рассматривалась на правовой комиссии, говорится в документах правительства. «РФ получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама, а также поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия „Вьетсовпетро“» — цитирует документы газета «Известия». Взамен РФ предоставит компании «Русвьетпетро» льготы в области добычи нефти. Российско-вьетнамской компании понизят налог на добычу полезных ископаемых на 202 миллиарда рублей до 2023 года. Цель инициативы — вовлечь в разработку ранее нерентабельные участки месторождений, отмечают авторы материала. Законопроект позволит извлекать больше нефти из-за перехода на позднюю стадию разработки точек. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинт озвучил планы восстановить прежний уровень дневной добычи нефти в стране совместно с Россией, передает RT. Политик отметил, что в последние годы стране удается добывать 120-150 тысяч баррелей в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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