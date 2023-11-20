Экономика Промышленность Россия получит право разработки нефтяных проектов во Вьетнаме 21 ноября 2023 в 03:11 Размер текста - 17 + Взамен на возможность разработки совместная компания России и Вьетнама получит льготы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Россия получит право участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама. Подготовка подобного законопроекта рассматривалась на правовой комиссии, говорится в документах правительства. «РФ получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама, а также поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия „Вьетсовпетро“» — цитирует документы газета «Известия». Взамен РФ предоставит компании «Русвьетпетро» льготы в области добычи нефти. Российско-вьетнамской компании понизят налог на добычу полезных ископаемых на 202 миллиарда рублей до 2023 года. Цель инициативы — вовлечь в разработку ранее нерентабельные участки месторождений, отмечают авторы материала. Законопроект позволит извлекать больше нефти из-за перехода на позднюю стадию разработки точек. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинт озвучил планы восстановить прежний уровень дневной добычи нефти в стране совместно с Россией, передает RT. Политик отметил, что в последние годы стране удается добывать 120-150 тысяч баррелей в сутки. Россия получит право участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама. Подготовка подобного законопроекта рассматривалась на правовой комиссии, говорится в документах правительства. «РФ получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама, а также поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия „Вьетсовпетро“» — цитирует документы газета «Известия». Взамен РФ предоставит компании «Русвьетпетро» льготы в области добычи нефти. Российско-вьетнамской компании понизят налог на добычу полезных ископаемых на 202 миллиарда рублей до 2023 года. Цель инициативы — вовлечь в разработку ранее нерентабельные участки месторождений, отмечают авторы материала. Законопроект позволит извлекать больше нефти из-за перехода на позднюю стадию разработки точек. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинт озвучил планы восстановить прежний уровень дневной добычи нефти в стране совместно с Россией, передает RT. Политик отметил, что в последние годы стране удается добывать 120-150 тысяч баррелей в сутки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям