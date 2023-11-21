Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре

Россиянам, достигшим 80 лет и прекратившим трудовую деятельность в сентябре, повысят пенсию в декабре 2023 года. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет», — заявил Андрей Гиринский. Его слова приводит «Прайм».
В январе 2024 года произойдет повышение пенсий неработающих жителей РФ. Суммы проиндексируют на 7,5%. Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей.
Счетная палата сообщала о повышении досрочной пенсии в 2024 году. В будущем году она вырастет до 19,6 тысячи рублей. Эта сумма окажется на 20% ниже, чем страховая пенсия при выходе на пенсию.
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