Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре

Экономист Гиринский: пенсия вырастет у неработающих россиян и достигших 80 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кошелек, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, портмоне, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
Пенсия вырастет у тех, кто прекратил работать и не достиг 80 лет, заявил Андрей Гиринский Фото:

Россиянам, достигшим 80 лет и прекратившим трудовую деятельность в сентябре, повысят пенсию в декабре 2023 года. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет», — заявил Андрей Гиринский. Его слова приводит «Прайм».

В январе 2024 года произойдет повышение пенсий неработающих жителей РФ. Суммы проиндексируют на 7,5%. Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей.

Счетная палата сообщала о повышении досрочной пенсии в 2024 году. В будущем году она вырастет до 19,6 тысячи рублей. Эта сумма окажется на 20% ниже, чем страховая пенсия при выходе на пенсию.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянам, достигшим 80 лет и прекратившим трудовую деятельность в сентябре, повысят пенсию в декабре 2023 года. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет», — заявил Андрей Гиринский. Его слова приводит «Прайм». В январе 2024 года произойдет повышение пенсий неработающих жителей РФ. Суммы проиндексируют на 7,5%. Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей. Счетная палата сообщала о повышении досрочной пенсии в 2024 году. В будущем году она вырастет до 19,6 тысячи рублей. Эта сумма окажется на 20% ниже, чем страховая пенсия при выходе на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...