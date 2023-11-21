Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре

Экономист Гиринский: пенсия вырастет у неработающих россиян и достигших 80 лет

21 ноября 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Пенсия вырастет у тех, кто прекратил работать и не достиг 80 лет, заявил Андрей Гиринский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам, достигшим 80 лет и прекратившим трудовую деятельность в сентябре, повысят пенсию в декабре 2023 года. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет», — заявил Андрей Гиринский. Его слова приводит «Прайм». В январе 2024 года произойдет повышение пенсий неработающих жителей РФ. Суммы проиндексируют на 7,5%. Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей. Счетная палата сообщала о повышении досрочной пенсии в 2024 году. В будущем году она вырастет до 19,6 тысячи рублей. Эта сумма окажется на 20% ниже, чем страховая пенсия при выходе на пенсию.

Россиянам, достигшим 80 лет и прекратившим трудовую деятельность в сентябре, повысят пенсию в декабре 2023 года. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет», — заявил Андрей Гиринский. Его слова приводит «Прайм». В январе 2024 года произойдет повышение пенсий неработающих жителей РФ. Суммы проиндексируют на 7,5%. Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей. Счетная палата сообщала о повышении досрочной пенсии в 2024 году. В будущем году она вырастет до 19,6 тысячи рублей. Эта сумма окажется на 20% ниже, чем страховая пенсия при выходе на пенсию.