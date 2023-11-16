«Известия» узнали, насколько вырастет досрочная пенсия в 2024 году

Соцфонд: размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тысячи рублей в 2024 году

17 ноября 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

В следующие три года выплаты, для вышедших на пенсию досрочно, вырастут на 17% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году досрочная пенсия в России вырастет до 19,6 тысячи рублей. Эта сумма окажется на 20% ниже, чем страховая пенсия при выходе на пенсию, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда. «Размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году <…> Сумма окажется на 20% ниже страховой пенсии по старости. Речь о досрочных выплатах гражданам, уволенным за два года до выхода на пенсию и не сумевших устроиться на работу», — приводит данные Соцфонда газета «Известия». В материале уточняется, что в следующие два года досрочная пенсия также будет повышаться на одну тысячу рублей — до 20,6 тысячи рублей в 2025 и до 21,6 тысячи рублей в 2026 годах. За трехлетний период средний размер такой пенсии вырастет на 17%. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки, согласно которым пенсии военных вырастут на 4,5%, передает «Национальная служба новостей». Речь идет о лицах, служивших в армии, органах внутренних дел, в органах по контролю за оборотом наркотиков, в нацгвардии и других. Такая мера коснется более 2,7 миллиона человек.

В 2024 году досрочная пенсия в России вырастет до 19,6 тысячи рублей. Эта сумма окажется на 20% ниже, чем страховая пенсия при выходе на пенсию, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда. «Размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году <…> Сумма окажется на 20% ниже страховой пенсии по старости. Речь о досрочных выплатах гражданам, уволенным за два года до выхода на пенсию и не сумевших устроиться на работу», — приводит данные Соцфонда газета «Известия». В материале уточняется, что в следующие два года досрочная пенсия также будет повышаться на одну тысячу рублей — до 20,6 тысячи рублей в 2025 и до 21,6 тысячи рублей в 2026 годах. За трехлетний период средний размер такой пенсии вырастет на 17%. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки, согласно которым пенсии военных вырастут на 4,5%, передает «Национальная служба новостей». Речь идет о лицах, служивших в армии, органах внутренних дел, в органах по контролю за оборотом наркотиков, в нацгвардии и других. Такая мера коснется более 2,7 миллиона человек.